32歲女星屍體腐敗「傳家屬不領回」　親哥出面坦承斷絕關係原因

記者張筱涵／綜合報導

巴基斯坦32歲女演員兼模特胡麥拉·阿斯加爾（Humaira Asghar）驚傳陳屍卡拉奇住所，據當地警方透露，她死亡時間恐已超過8個月。遺體本週於卡拉奇高級社區「國防住宅協會」公寓內被發現，腐敗程度嚴重，震驚當地演藝圈。警方初步研判並無他殺跡象，遺體已完成驗屍，後續將等候化驗與病理報告進一步釐清死因。

▲胡麥拉·阿斯加爾享年32歲。（圖／翻攝自IG）



胡麥拉生前活躍於巴基斯坦電視劇與電影圈，也曾參與超過百場劇場演出，堪稱資深舞台與銀幕演員。她畢業於國立藝術學院，曾在Ajoka與Rafi Peer劇團發展演藝生涯，後轉戰模特與影視領域。據悉，她獨居於卡拉奇長達七年，並已與家人斷聯一年，其手機也在半年前停止通訊。

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消息曝光後，一度傳出她的家屬拒絕領回遺體，引發社群輿論譁然，許多網友與機構表達願意協助安排後事。不過，胡麥拉的兄長納維德·阿斯加爾（Navid Asghar）其後出面澄清，否認拒絕領屍，表示經過DNA比對後家屬已完成接收。他承認家族過去因她投身演藝圈與其斷絕往來，但否認外界對家人冷血的批評，「媒體只聚焦我們家庭，卻忽略了她的死因。」

胡麥拉的喪禮已於12日晚間在拉合爾模範鎮低調舉行，出席者寥寥。外界對她孤寂離世表達惋惜，也反思演藝工作者在保守社會環境下所面臨的家庭壓力與孤立處境。警方強調，若未來查出有不法情事，將依法立案追查。