500部短片中脫穎而出！謝盈萱《護唇膏》紐約影展吸睛

記者許逸群／台北報導

金馬影后謝盈萱日前攜手導演簡莉穎，遠赴紐約參與備受矚目的紐約亞洲影展。她們共同為入選的短片《也許這個故事叫護唇膏》站台，在紅毯及影展現場皆成為焦點，吸引眾多目光。這部從超過500部亞洲短片中脫穎而出的作品，是影展24部入選影片之一，展現台灣影視創作的國際實力。

▲金馬影后謝盈萱與導演簡莉穎出席紐約亞洲影展。（圖／天地合娛樂提供）

《也許這個故事叫護唇膏》以輕喜劇風格，巧妙地描繪編劇在創作與市場現實間的掙扎。謝盈萱在片中精湛的演出，更將角色的無奈與韌性展現得淋漓盡致。她表示，簡莉穎導演運用幽默手法包裝編劇的無力感，讓作品更容易引起觀眾的共鳴，也讓她深刻感受到創作與市場間的微妙平衡。

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▲金馬影后謝盈萱。（圖／天地合娛樂提供）

導演簡莉穎表示，透過影展平台，不僅能看到來自不同地區的優秀作品，更能與許多國際影人交流，並藉此反思自身的創作方向。她強調電影創作如同團隊合作，需要整個產業鏈的支持，而國際影展的參與，更讓她深刻體會到自身的不足，並持續探索創作的本質與熱情。

在紐約影展期間，謝盈萱與簡莉穎不僅積極參與影展活動，也把握機會體驗紐約的文化氛圍。謝盈萱提到，影展現場充滿熱情，來自世界各地的觀眾及工作人員，都積極推廣亞洲電影，讓她感受到濃厚的文化交流氛圍。她更與許多亞洲影視圈的同儕交流，並期盼未來能有更多跨地域的合作機會。