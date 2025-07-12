GD小巨蛋第二天音漏區擠500人！　現場竟可以「免費借神機追星」搶爆

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）11日起在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會，三場活動秒殺，藝人、網紅爭相朝聖，甚至還有手機品牌聞到商機，在門外設置「追星機免費試用計畫」，一天限量50支且免費租借，稍早《ETtoday》直擊攤位，有粉絲當場哀嚎「蛤，借完了嗎？」現場租借人潮非常多。

▲▼GD第二天音漏區炸開擠爆逾500人。（圖／記者吳睿慈攝）



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G-DRAGON演唱會來到第二天，延續第一天聽音漏的人潮，12日同個地點也是人滿為患，目測逾500位沒買到票的歌迷，早早佔了位置，只為繼續聽「音漏」，隔著牆透過聲音播放也可以很嗨，稍早現場雖下起暴雨，但小巨蛋四處仍依舊都是人。

▲小巨蛋現場出現免費借手機追星攤位。（圖／記者吳睿慈攝）



值得一提的是，更有手機品牌聞到商機，現場租借被譽為「最佳演唱會神機」的S25 Ultra，業者透露從11日起一連三天租借，一天限量50支，採線上報名制，手機租借「免費」，但現場要付1萬押金，手機須在1週之後歸還，若毀損則照原廠報價處理。GD演唱會並非例外，該業者早在BABYMONSTER演唱會時就已經先租借過，效果極佳，每次舉辦活動都是額滿狀態。

GD於11日起在小巨蛋開唱，他場上親口證實希望可以把團員BIGBANG帶來台灣演出，粉絲也期望明年他們能夠順利在台北大巨蛋演出，在指標性場館一起歡慶BIGBANG的20歲生日。