「在不瘋狂就等死」亞亞揭曉寶寶性別！　戳破氣球開心大叫

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）上個月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，消息一出喜獲一票祝福，今（11）日她和老公舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生，興奮大叫的真實反應，全被參與活動的女星小優給錄了下來。

▲▼小優參加亞亞的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

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透過小優在IG發布的限動可見到，亞亞和老公手上分別拿著一根針，準備將一顆黑色的大氣球給戳破，當性別派對的主持人說「數到三就戳下去囉」時，亞亞先是緊張地叫了幾聲，接著在倒數完的同時，老公便戳破氣球，瞬間噴出一顆顆藍色與白色的小氣球，正式宣布小倆口將迎來男寶寶的到來，在場眾人發出歡呼聲，而亞亞也露出驚喜又開心的表情。

▲▼Apple、楊晨熙參加亞亞的寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820、appleweiting）

事實上，亞亞上個月底才透過經紀人證實懷孕喜訊，透露目前已懷孕三個月，而老公是圈外人，「現在一起經營餐廳，已經交往2年半。交往前單身5、6年，在朋友介紹，因緣際會下去艋舺福德宮祭改，師父說3個月內有機會，我會遇到對象，結果在3個月內就在聚會上遇到先生，是一段非常有趣的緣分。」

▲亞亞懷孕三個月 。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

此外，亞亞也坦言懷孕前期很辛苦，有輕微的出血，醫生表示需要臥床，前1、2個月都不穩定，還半夜跑去醫院掛急診，甚至抱持著，如果沒有了就沒有了的想法，但現在小朋友堅強的留下也讓她珍惜得來不易的緣份，未來她也會將懷孕的過程紀錄下來，陸續跟大家分享。