蔡佩軒婚禮倒數「突接到緊急求救」　趕回加拿大老家當救火隊

記者蔡琛儀／台北報導

創作才女蔡佩軒自己的婚禮進入倒數階段，她最近回加拿大原本要參加弟弟的婚禮，沒想到臨時接獲弟弟求救，救火擔任婚禮伴娘，她也二話不說答應，看到弟弟在婚禮上和另一半交換戒指的那一刻，讓她忍不住感動：「真的覺得弟弟長大了，要開始步入人生下一個旅程，很替他開心。」

▲▼蔡佩軒婚禮倒數先當弟弟的伴娘。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而她自己的婚禮也正進入倒數階段，蔡佩軒透露，婚禮所有細節都是她與未婚夫一手包辦、沒請婚顧，從流程、佈置到每張手寫感謝小卡，全都親自設計，「婚禮選擇在加拿大的白色教堂，是我的心願。希望整場婚禮簡約、典雅，來參加的親人、朋友都能感受到我們的心。」她也預告婚禮當天會演出，用音樂紀錄生命中重要的一刻。

被問到會不會擔心當天淚崩？她笑說：「不會哭，應該是會感動！結婚典禮對我來說是體驗幸福的片刻，希望好好享受當下。」為了穿上最美婚紗，蔡佩軒也持續健身、維持體態，甚至瘦到婚紗公司還特別提醒：「拜託不要再瘦！」她開心表示：「現在是最健康、最自在的狀態，我很滿意。」

▲蔡佩軒和弟弟感情很好。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她被問到挑選人生伴侶的條件？蔡佩軒笑說，其實自己從國中就列好了「愛情（伴侶）清單」，三大條件缺一不可：「第一，要有相同的信仰；第二，要很愛他的家人；第三，要比我高，除了身高，也包括精神上讓我仰望。」她坦言，年輕時也曾遇過不適合的對象，曾懷疑是不是自己太挑，但現在回頭看：「好險我沒有因為『還不錯』就將就，因為內心其實一直知道，自己值得最好的。」