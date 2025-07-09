渡邊直美配音！皮克斯《地球特派員》超狂幕後陣容曝光

記者許逸群／台北報導

皮克斯動畫工作室最新力作《地球特派員》，以1977年發射的航海家一號探測器為靈感，巧妙地將太空探索與自我認同的旅程結合。電影開場，外星生物發現了航海家一號攜帶的「金唱片」，意外地與地球建立聯繫，並將地球男孩艾立歐帶至充滿奇幻色彩的外太空。

▲皮克斯動畫《地球特派員》幕後團隊相當強大。（圖／迪士尼提供）

為求電影畫面與科學細節的真實性，《地球特派員》製作團隊不僅獲得美國國防部的鼎力支持，更邀請到搜尋地外文明計劃（SETI）創始成員吉兒塔特博士擔任顧問。塔特博士的專業知識，協助電影團隊建構出一個豐富且令人驚嘆的「共宇宙」，其中包含數十種獨具特色的外星生物。

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▲皮克斯動畫工作室最新力作《地球特派員》。（圖／迪士尼提供）

為了讓這些外星角色更加生動，皮克斯網羅了眾多實力派聲優參與配音。其中，日本知名女星渡邊直美為愛好和平星球的活力領導者歐瓦大使獻聲，並同時擔綱日文版配音。其他配音陣容更包含《星際異攻隊》的柔伊莎達娜、《捍衛任務》的布萊德嘉瑞特，以及兩位童星尤納斯基布里布和瑞蜜艾格莉。

此外，為真實呈現電影中空軍基地場景，《地球特派員》製作團隊更獲得美國加州空軍基地的協助，不僅得以參觀基地，更獲得飛行體驗及制服製作等支持，讓艾立歐與其空軍少校姑姑在片中的生活更加貼近現實。這部融合了科幻、冒險、以及自我探索元素的電影，即將於7月10日盛大上映。