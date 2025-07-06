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遭海產店老闆羞辱沉寂2週！　尹到怡PO片訴心境：在台中大哭一場

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團FANATICS出身的尹到怡，日前和台灣成員李家儀一起到澎湖遊玩，結果遭海產店老闆以輕佻語氣抱怨，掀起不小討論。距離上次更新頻道已是6月22日的她，今（6）日在上傳一支名為「超過10次台灣旅行的韓國人..第一次發現的新亮點!.. 我在台中大哭了一場回來」的影片，並在留言區向粉絲分享近期的真實心境。

▲▼尹到怡分享近況。（圖／翻攝自YouTube／윤도이 尹到怡DOILY LIFE）

▲尹到怡在影片留言區分享近況。（圖／翻攝自YouTube／윤도이尹到怡DOILY LIFE）

尹到怡在影片下方留言坦言收到大量關心的留言，無論是鼓勵或批評，她都接受。她透露，在爆出遊澎湖遭海產店老闆羞辱的風波後，自己有兩週的時間幾乎沒上網，原本單純想分享海外生活的真實面，卻發現自己的言行可能無意中影響到他人，讓她心裡感到既害怕又抱歉。她強調，自己在台灣的生活中，態度和行為都並無惡意，期盼外界能理解。

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▲尹到怡會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

▲尹到怡會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

尹到怡提到，雖然自己在台灣算是外國人，但其實從小就喜歡台灣，自從兩年前定居後，對這片土地的情感更加深厚，也從未後悔選擇在台灣生活。她認為，台灣擁有許多善良且值得學習的人與事，讓她很珍惜在這裡的生活，同時也意識到，誠實分享的過程中，難免會在意想不到的地方引起誤解甚至帶來困擾，因此未來會更加小心看待發表的內容。

▲▼尹到怡PO新片。（圖／翻攝自YouTube／윤도이 尹到怡DOILY LIFE）

▲尹到怡在影片中哭了。（圖／翻攝自YouTube／윤도이尹到怡DOILY LIFE）

面對正反兩面的回饋，尹到怡表示會持續傾聽並調整，努力朝正向方向前進，「接下來，在分享日常生活的方式上，我會更小心，也希望能帶給大家正面的影響，製作出更有意義的影片。」她直言，雖然自己不是大明星，也沒有龐大的影響力，但既然受到大家的關注，就會更努力成為能把善意傳遞給台灣社會的人。

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尹到怡

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