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機車網紅飆速撞欄21歲身亡！「200公尺80→185km狂飆」　父悲慟淚別

記者田暐瑋／綜合報導

大陸21歲機車網紅「追風少年」周鈞灝以陽光形象和炫酷機車技術，吸引了約1.4萬名粉絲追蹤，6月21日凌晨不幸發生車禍，搶救無效離世，年僅21歲，事故原因尚存爭議，讓粉絲及家人悲痛不已。

▲追風少年車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

▲追風少年車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

追風少年6月21日凌晨騎車外出，途中不幸發生車禍，部分監控畫面顯示其車速曾在200公尺內，從時速80km飆升至185km，過彎時因側滑失控撞上護欄；另有傳聞稱事故或因其他車輛違規行為所致，警方尚未公布最終責任認定。

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追風少年的父親悲痛發布訃聞，「寶寶，爸爸真的很愛你，來世我們做兄弟。」出殯儀式於7月5日在福建殯儀館舉行，家人為他的遺體更換西裝、噴灑香水，送最後一程。這起悲劇引發網上對機車網紅文化的廣泛討論，有人直言追風少年曾多次出現「翹孤輪」、高速行駛中回頭拍攝、夜間飆車等危險行為，安全性令人憂心。

▲追風少年車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

▲追風少年車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

部分網友直言，由於短影音平台流量演算法的關係，傾向推薦刺激性內容，形成「危險行為－流量增長」，也有人認為年輕網紅過早擁有高價機車，但缺乏足夠的風險認知，強調佩戴專業護具的重要性，並倡導安全駕駛的理念，避免悲劇再度發生。

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