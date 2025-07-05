H級辣模曝孩子爸憂「隆乳有塑化劑」　自願親吸母奶2個月

記者王靖淳／綜合報導

「H級辣模」辛尤里上個月底透過臉書驚喜曬出孕肚照，證實目前懷胎約6至7個月，甚至自爆自己之前已生過一胎，消息曝光後，令大批粉絲又驚又喜。平時會透過社群記錄生活的她，今（5）日突然發文透露，孩子的爸擔心她的胸部有塑化劑，因此自願親吸母奶2個月，貼文一出，引發討論。

▲辛尤里。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

辛尤里透露，她為了準備拍攝「噴乳系列」作品，原本打算在接下來的兩個月努力擠奶，但孩子的爸爸卻出於擔心，直言怕她的奶水因為假體關係不夠健康，甚至開玩笑地表示要「犧牲自己」，親自幫忙吸奶兩個月，這樣寶寶喝奶粉就不會有問題。為此，她忍不住好奇問：「難道我真的有塑化劑？」

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▲辛尤里分享近況。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

面對另一半的「熱血承擔」，辛尤里以幽默口吻在文末笑說，如果對方真的因此中毒，不知道有沒有人可以協助接手代班，「哈，如果他真的中毒了，有沒有人可以交接…哈，但會中毒喔？哈哈哈哈哈哈哈。」事實上，辛尤里日前在分享孕肚寫真時，才透露目前大約是6至7個月的身孕。至於網友好奇的生父身分，她則語帶神秘地說：「你不認識的。」

▲辛尤里回覆網友的留言。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）