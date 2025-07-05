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解散16年正式合體！「英搖傳奇」Oasis復出開唱　樂迷感動淚崩：賣車來都值得

記者蕭采薇／綜合報導

英倫搖滾傳奇樂團綠洲合唱團（Oasis）自2009年無預警解散後，去年驚喜宣布重組，並於台灣時間4日凌晨在英國威爾斯的卡地夫，正式復出開唱。這也是自睽違16年首次合體，尤其誠意滿滿的歌單，更是讓樂迷痛哭直喊：「賣車來參加都值得！」

▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年，正式復出，合體開唱。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年，正式復出合體開唱。（圖／達志影像／美聯社）

綠洲去年宣布重組，消息一出震撼全球樂壇，無數樂迷紛紛表示「有生之年終於等到了！」樂團由主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）和吉他手諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）兄弟領軍，90年代以《Wonderwall》、《Don't Look Back in Anger》等多首膾炙人口的歌曲風靡全球，成為英倫搖滾的代表性樂團之一。

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▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年，正式復出，合體開唱。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠洲合唱團（Oasis）主唱連恩蓋勒格（Liam Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這對才華洋溢的兄弟檔，也以火爆的脾氣和激烈的爭吵聞名，最終在2009年巴黎一場演唱會前，因兄弟衝突爆發而宣告解散，讓全球樂迷錯愕不已。

多年來，關於綠洲重組的傳聞不斷，但始終未獲證實。此次無預警宣布合體，讓許多樂迷又驚又喜。如同他們唱的那首歌《Don't Look Back in Anger》，一架吵了15年的兄弟，終於放下過去的紛爭和心結，一起回到舞台上。

▲綠洲合唱團（Oasis）睽違16年，正式復出，合體開唱。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠洲合唱團（Oasis）吉他手諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

Oasis一開場，Liam和Noel兄弟檔手牽手，向觀眾鞠躬宣告回歸，並深深擁抱，引爆全場歡呼，因為這幕，歌迷等了整整16年。而他們此次巡迴從家鄉英國起跑，一路將前往北美、亞洲、澳洲和南美洲，亞洲場將於10月在首爾高陽體育場和東京巨蛋開唱。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

 

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綠洲合唱團Oasis

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