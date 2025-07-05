爆熱戀陳晨威「中信女神啾啾首發文」！神隱2天…下衣失蹤示愛了

記者潘慧中／綜合報導

樂天桃猿27歲外野手陳晨威2日被週刊爆料，與大6歲的中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）正在交往中，掀起網友高度討論。事隔2天，啾啾也在社群網站首度發文了。

▲啾啾爆戀情後首度發文。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



只不過，啾啾隻字不提與陳晨威相關的事情，她僅低調表示，上半季還有很多照片尚未分享，同時感謝粉絲幫忙記錄美美的每一刻，「下半季見」，並附上一個愛心圖案。

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▲啾啾露美腿。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



照片中，可以看到啾啾上半身穿著絲緞質感的長袖襯衫，自然地捲起袖子營造出輕鬆感，下半身則搭配蕾絲滾邊的短褲，露出穠纖合度的筆直長腿，散發出甜美氛圍。

▲▼啾啾並沒有在貼文中提及戀情，僅附上愛心圖案。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



事實上，關於戀情傳聞，陳晨威的經紀公司同樣保持低調回應，「大家都是正常交友，公司尊重、不干涉。真的有，也是誠心祝福。謝謝大家這麼關心，最重要的是希望大家能多關注晨威在場上的表現，一起為他加油！」

▲陳晨威。（圖／翻攝自Instagram／c.c.w____98）