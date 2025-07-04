五月天才唱7首歌...瑪莎突道歉！　驚見「大咖夫妻檔現身觀眾席」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（4日）在台北大巨蛋舉行第四場演唱會，也是新主題「5525+1」的第二場，帶領歌迷搭乘時光機前往30年後的2055年。今晚金牌國手王齊麟還帶著新婚不到一個月的老婆陳詩媛到場欣賞。

▲五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

石頭表示，回到台北開唱，這週五月天也多了很多休息時間，「每天下午我就想說，想要出去走走，好久沒有在台北市大街小巷亂逛，但一出門就發現好熱啊，你們有覺得很熱嗎？」瑪莎則是三問歌迷：「想問大家明天需要上課嗎？想問大家明天有要準備考試的嗎？想問各位朋友們你們特休都給我請好了沒？」問完後又笑說：「我自己剛剛那樣問完後，心裡也在想說：『謀你是在拍殺...毀！』」笑翻全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著瑪莎還自爆：「五月天回到家，可以感受到每個人一場比一場還放鬆，出錯頻率也越來越高。」立刻被全員圍剿：「我沒有喔！」瑪莎立刻道歉：「好，就我，我對不起大家！」更笑說：「我會盡量保持今天晚上不要出錯！」怪獸則是一開口就講成小巨蛋晚安，瑪莎立刻提醒：「是大巨蛋。」阿信也接話：「我知道怪獸心情，是不是覺得觀眾音量是小巨蛋而已？」

▲王齊麟、陳詩媛看五月天演唱會。（圖／翻攝王齊麟IG）

怪獸笑說：「以前在小巨蛋，一萬人聲音就很震撼，但你們今天震撼程度差不多，一萬人水準，但沒關係，因為禮拜一到禮拜四沒有演唱會，禮拜五突然要演唱會大家也要暖身，你們一開始聲音小我不怪你們。」全場4萬人果然激不得，立刻回報震耳欲聾的歡呼聲，讓怪獸頻頻直呼：「不是吧！」