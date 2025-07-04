ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

十億女星復合前夫太閃了！
測試你一直在逃避的內在恐懼
2025下半年「韓星來台總整理」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

三上悠亞 麥可麥德森 王奕然 朴圭瑛 荒姨 白冰冰 郭靜 Lily

五月天才唱7首歌...瑪莎突道歉！　驚見「大咖夫妻檔現身觀眾席」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（4日）在台北大巨蛋舉行第四場演唱會，也是新主題「5525+1」的第二場，帶領歌迷搭乘時光機前往30年後的2055年。今晚金牌國手王齊麟還帶著新婚不到一個月的老婆陳詩媛到場欣賞。

▲▼五月天大巨蛋演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

石頭表示，回到台北開唱，這週五月天也多了很多休息時間，「每天下午我就想說，想要出去走走，好久沒有在台北市大街小巷亂逛，但一出門就發現好熱啊，你們有覺得很熱嗎？」瑪莎則是三問歌迷：「想問大家明天需要上課嗎？想問大家明天有要準備考試的嗎？想問各位朋友們你們特休都給我請好了沒？」問完後又笑說：「我自己剛剛那樣問完後，心裡也在想說：『謀你是在拍殺...毀！』」笑翻全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著瑪莎還自爆：「五月天回到家，可以感受到每個人一場比一場還放鬆，出錯頻率也越來越高。」立刻被全員圍剿：「我沒有喔！」瑪莎立刻道歉：「好，就我，我對不起大家！」更笑說：「我會盡量保持今天晚上不要出錯！」怪獸則是一開口就講成小巨蛋晚安，瑪莎立刻提醒：「是大巨蛋。」阿信也接話：「我知道怪獸心情，是不是覺得觀眾音量是小巨蛋而已？」

▲▼王齊麟、陳詩媛看五月天演唱會。（圖／翻攝王齊麟IG）

▲王齊麟、陳詩媛看五月天演唱會。（圖／翻攝王齊麟IG）

怪獸笑說：「以前在小巨蛋，一萬人聲音就很震撼，但你們今天震撼程度差不多，一萬人水準，但沒關係，因為禮拜一到禮拜四沒有演唱會，禮拜五突然要演唱會大家也要暖身，你們一開始聲音小我不怪你們。」全場4萬人果然激不得，立刻回報震耳欲聾的歡呼聲，讓怪獸頻頻直呼：「不是吧！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

五月天王齊麟陳詩媛

推薦閱讀

穿比基尼就送吃的！孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了 上圍太兇包不住

穿比基尼就送吃的！孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了 上圍太兇包不住

10小時前

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

4小時前

快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　喜嫁大10歲溫朱莞

快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　喜嫁大10歲溫朱莞

11小時前

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

4小時前

脫口嗆黃國昌「每句話垃圾到極點」主播道歉了！《鏡新聞》聲明曝光

脫口嗆黃國昌「每句話垃圾到極點」主播道歉了！《鏡新聞》聲明曝光

4小時前

小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」！外表被拍明顯變化 網：好不一樣

小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」！外表被拍明顯變化 網：好不一樣

9小時前

DJ妖嬌唱一半大走光「左奶整個掉出來」　自爆G奶是假的：老公很喜歡！

DJ妖嬌唱一半大走光「左奶整個掉出來」　自爆G奶是假的：老公很喜歡！

3小時前

44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」！　盼安樂死：有尊嚴的離開

44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」！　盼安樂死：有尊嚴的離開

7/3 12:16

快訊／日本45歲女星「陳屍家中」傳死訊　鄰居嚇瘋：救護車、消防車都來了

快訊／日本45歲女星「陳屍家中」傳死訊　鄰居嚇瘋：救護車、消防車都來了

2小時前

三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」邊跑邊喬全被拍

22小時前

邵雨薇下水「一技能震撼1.9萬人」！周曉涵：太厲害 解放細肩帶泳裝

邵雨薇下水「一技能震撼1.9萬人」！周曉涵：太厲害 解放細肩帶泳裝

5小時前

電影上映4年「400萬改編費一毛都沒拿到」！名作家肆一查戶頭崩潰

電影上映4年「400萬改編費一毛都沒拿到」！名作家肆一查戶頭崩潰

13小時前

熱門影音

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜

KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜
TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

TWICE終於來台！娜璉抵高雄　被熱到嘟嘴…親切揮手收信

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

曾敬驊、曹佑寧「用IG私訊聊天」　阿Ken主持：三位男神同台XD

曾敬驊、曹佑寧「用IG私訊聊天」　阿Ken主持：三位男神同台XD

黃國倫.寇乃馨遭爆「假試鏡真斂財」　喊冤揭內幕「以後開課還是要收費」

黃國倫.寇乃馨遭爆「假試鏡真斂財」　喊冤揭內幕「以後開課還是要收費」

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

看更多

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前10

莎莉賽隆自爆「和26歲鮮肉一夜情」　後悔沒早點做：太爽了！

17分鐘前0

劉宇寧直播「腿張太開」被罵了！　陸網護身旁李一桐：被擠成那樣

30分鐘前0

44歲隋棠加州「曬素顏近照」洩真實膚況！　游花海度假：煩惱沒了

42分鐘前22

港「御用女俠」雪妮癌逝！丈夫兩周前才輕生　曾說：想跟太太一起走

1小時前30

五月天才唱7首歌...瑪莎突道歉！　驚見「大咖夫妻檔現身觀眾席」

1小時前0

18歲女歌手「親密擁抱60歲恩師」竟惹議　沒分寸vs師徒情兩派戰翻

1小時前0

孫淑媚為《拜六禮拜》與連晨翔激吻　先請示雙親「發文安撫粉絲」

1小時前32

香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

1小時前1

魔神仔也是台灣感性！《黃衣小飛俠》走出國際　入選加拿大奇幻影展

1小時前0

專訪／劉子銓《與惡2》演殺人犯　典典寶寶「躲眼神」一看他就逃跑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了
    10小時前3213
  2. Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱低調發聲
    4小時前1813
  3. 快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚
    11小時前81
  4. 短劇版《偷偷藏不住》永久下架！
    4小時前61
  5. 嗆黃國昌「垃圾話」主播道歉了
    4小時前8678
  6. 小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」
    9小時前4
  7. DJ妖嬌唱一半大走光「左奶整個掉出來」　認了G奶是假的：老公很喜歡！
    3小時前186
  8. 44歲郭靜單身9年「老了不想去安養院」
    7/3 12:16163
  9. 快訊／日本45歲女星「陳屍家中」傳死訊　鄰居嚇瘋：救護車、消防車都來了
    2小時前6
  10. 三上悠亞海邊解放比基尼！　「布料快包不住」
    22小時前186
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合