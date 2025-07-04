快訊／Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　喜嫁大10歲溫朱莞

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團Girl's Day成員兼演員珉娥即將步入婚姻殿堂。SM C&C 經紀公司於4日證實，珉娥與演員溫朱莞從多年交情中擦出愛火，兩人將於今年 11 月舉辦婚禮，攜手共度餘生。

▲珉娥和溫朱莞將於11月結婚。（圖／翻攝自Instagram／bbang_93、onjuwan1211）



珉娥和溫朱莞初識於2016年共同出演的電視劇《美女孔心》，此後又在音樂劇《那些日子》中再度合作，感情逐漸升溫。珉娥出生於1993年，溫朱莞則為1983年生，相差10歲的兩人從友誼昇華為戀人，如今修成正果。

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SM C&C表示，婚禮將在雙方親友見證下低調舉行，出於私人考量，整體流程將不對外公開，盼望大眾理解與體諒。公司也特別指出，珉娥未來將持續以演員身份帶來更多好作品，並感謝外界多年來的支持與喜愛。

【SM C&C 官方聲明全文】

您好。

這裡是演員珉娥的所屬公司 SM C&C。

首先，感謝一直以來對珉娥演員給予厚愛與關注的所有人。今天要與大家分享一則喜訊。

珉娥與演員溫朱莞從長年的交情中培養出愛情，決定在今年11月共結連理，攜手踏上人生的新旅程。

懇請大家給予這對準新人溫暖的祝福與關懷，我們 SM C&C 也誠摯地表達最深的祝賀。

婚禮預計將在雙方親友出席的情況下低調舉行，敬請見諒這次不得不以非公開方式進行的安排。

珉娥也將懷著對大家支持與愛戴的感謝之情，作為演員繼續展現更好的面貌，SM C&C 也將全力以赴，與她同行努力。