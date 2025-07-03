才說10月要唱小巨蛋　艾怡良突忍痛宣布「延期暫緩」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良原訂10月18日首次站上台北小巨蛋開唱，沒想到今她突然發文，宣布小巨蛋演唱會延期暫緩，讓不少準備要搶票的歌迷相當震驚。

▲艾怡良宣布小巨蛋演唱會延期暫緩。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

艾怡良坦言，「除了音樂和勇氣之外，我想我可能也還需要一些時間，所以主動找了川哥和左光聊聊自己的狀況，當然前陣子我花了蠻長時間在做狀態的恢復和治療，也參考醫生的建議，做了這個決定。」她所說的「狀態恢復和治療」，指的就是喉嚨，她也請歌迷放心：「不過大家請不要擔心，其他所有事情一切如常，已經安排好的活動我還是會全力以赴，必定再健康快樂地相聚。」

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對此，艾怡良經紀人左光平表示：「其實前置已進行大部分，主要是歌手和公司都希望能有更充足的時間做全然的準備。除此之外的其他工作都照常進行喔，也請大家不要擔心，一切都在往好的地方去。」更直言，艾怡良做出這個決定真的非常勇敢。經紀公司也表示，在經過綜合評估及討論後，才做出了這個決定，演唱會計畫只是暫緩，將視情況再重新啟動，也謝謝大家的關心與鼓勵。

事實上，艾怡良先前在hito流行音樂獎頒獎典禮後台受訪時，就透露前陣子因過度使用喉嚨，導致嗓子出狀況，因此壓力非常大，好在經過治療，聲音已經復元七、八成，「不至於低潮，還是有方法，讓表演變得比較費力，就是要暖身很久，要找到不一樣的共鳴。」