國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

記者蔡宜芳／綜合報導

「國光女神」林茉晶在5月公開消失半年的原因，透露自己罹患了「亮細胞卵巢癌」，在化療期間還一度暴肥20公斤。她2日在社群寫下抗癌心情，坦言每天都很害怕，甚至會在半夜驚醒、痛哭。

▲林茉晶在5月公開罹癌消息。（圖／翻攝自Facebook／林茉晶）

林茉晶直言，自從開始化療之後，自己變得很少思考，「化療的痛苦令我只想活在當下。坦白說，我不知道會不會復發，或是什麼時候復發。」林茉晶提到，有相同病況的癌友也曾轉述醫師的講座，說這種癌症「就是很容易復發」，即使有人幸運沒再復發，但她自己仍被這句話深深困住，無法從腦中抹去，「所以我時常在半夜驚醒，甚至痛哭。」

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林茉晶也透露，自己並沒有特意為腹部的手術疤痕塗抹除疤凝膠，「就這樣讓它呈現紅紅的一條線，因為我怕還要再開一次刀。」至於頭髮、睫毛是否會再長出來，她也不再在乎，「因為誰知道會不會又需要再次化療。」

▲林茉晶坦言自己經常半夜驚醒。（圖／翻攝自Facebook／林茉晶）

林茉晶坦言自己現在每天都活在恐懼當中，難過表示：「我知道我還想活著，因為我還有好多事情還沒完成、好多心願尚未實現。只是我也知道，我可能沒辦法再接受一次手術以及化療……」也問說：「『活在當下，像個正常人一樣生活。』這個對大家而言稀鬆平常的狀態，對於未來的我來說，會不會是一場奢侈的夢？」一番話引來許多網友替她加油打氣，也有不少癌症病友鼓勵她要保持愉快的心情。