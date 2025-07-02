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蔡依林太大膽「西裝外套裡是透明薄紗」！　正面美胸全看光

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）今年將推出睽違6年的新專輯，今（2日）她到南京出席美妝品牌活動，以一襲霸氣全黑造型，氣場全開登場，一襲薄紗透視上衣巧妙展現曲線，內搭的黑色Bra性感又不失力量感，下身搭配微閃亮片短褲與純黑羽毛筒靴，Oversize的西裝外套加上羽毛拼接細節，讓整體造型更添層次。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

▲▼蔡依林新造型又辣又霸氣。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

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Jolin今現身南京，現場湧入大批人潮搶著一睹天后風采，她也搶先透露這次新專輯靈感來源：「很多是從自己生活中的一些好奇，然後自己找一些串連，最主要還是跟我現階段，或是在這6年期間，我自己所經歷或是覺得好玩的東西，我就會儘量用我的音樂語言，跟所有很傑出的製作人一起，把這個藍圖集結濃縮成一首歌。」

Jolin新專輯目前已曝光〈Pleasure〉、〈DIY〉兩首單曲，她日前還發文提到〈DIY〉的製作過程，「從製作混音期到定案出單，音樂團隊沒有一個人可以逃過壓力鍋的悶炸。」更表示差點逼瘋陳星翰，「每當陳老師要瀕臨崩潰的時候我就知道，我快取得我的寶藏了，感謝他有著如鐵一般堅強的意志，來賓請為他喝采。」看得出天后對於音樂作品一樣的高標準要求。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

▲▼蔡依林。（圖／翻攝微博／蔡依林工作室）

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