爆熱戀惠利ING！　WOOTAE經紀公司發聲「沒否認」：私生活難確認

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星惠利在與演員柳俊烈分手一年半後，於近日被韓媒爆出已有新對象！男方是曾經參加過競賽節目《Street Man Fighter》的舞者WOOTAE（本名蔡宇台）消息一出立刻引發熱議。不過對於這段戀情，雙方目前尚未正面回應，既未承認也未否認。稍早，WOOTAE經紀公司1日下午回應表示：「因為涉及藝人私生活，無法確認相關內容，請大家體諒。」沒有正面表態。

▲WOOTAE公司並未否認戀情。（圖／翻攝自WOOTAE IG）

根據韓媒報導，惠利與WOOTAE的緣分始於電影《Victory》，兩人在合作期間日久生情，至今已交往約一年。惠利在劇中飾演熱情滿滿的啦啦隊社團「Millennium Girls」隊長，而WOOTAE正是《Victory》的編舞指導，兩人因引變得熟絡。報導內容還提到，兩人在巨濟市進行拍攝時，迅速拉近距離，關係逐漸升溫，正在低調交往中。

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▲惠利因為拍攝電影，與身為舞蹈指導的WOOTAE結緣。（圖／翻攝自惠利IG）

惠利是女團Girl’s Day出身，2010年出道，之後轉型演員，憑《請回答1988》成功打開戲路，參演作品還包括《善巖女高偵探團》、《戲子》、《我的室友是九尾狐》、《花開時想月》，近期也以《善意的競爭》在亞洲各地區掀起熱潮。

至於緋聞男友WOOTAE，則是在2022年參與Mnet舞蹈節目《Be Mbitious》，後被選為限定舞團「Ambitious」的副隊長，並參與《Street Man Fighter》，最終拿下第3名。