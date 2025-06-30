楊晨熙飛韓當辣媽「全裸踏進浴缸」解放白嫩美背！　S身材曲線全洩

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊晨熙去（2024）年11月嫁給建商男友，並於今年4月迎來女兒「小龍女」的誕生，家庭生活幸福美滿。時常透過社群平台分享日常的她，近日分享了去韓國旅遊的片段，並曬出一張「全裸泡澡」的背影照，展現窈窕身材，引發網友熱烈討論。

▲楊晨熙今年4月生下女兒「小龍女」，家庭生活十分幸福。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙今（30）日，在Instagram分享了前往韓國旅遊的影片，並表示整趟旅程均以包車代步。影片中，她先品嚐了當地知名的貝果下午茶，接著前往人氣景點明洞逛街，還拍下了近期爆紅的洗衣機拍貼機，行程豐富且充滿趣味。楊晨熙也配文寫道「包車一天爆吃爆玩，唯一殘念就是……沒穿韓服逛景福宮」。

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▲楊晨熙分享了韓國旅遊的影片，行程相當豐富。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



引人注目的是，楊晨熙在影片封面中，選用了一張大尺度照片。畫面裡，她站在飯店浴缸當中，轉過身背對鏡頭，全身沒有穿任何衣物，僅以美背入鏡。她一頭深色長髮自然垂落，大方露出背部線條，完美呈現S型腰身，展現出令人驚豔的好身材，絲毫看不出是孩子的媽媽。

▲楊晨熙站在浴缸中，大方露出美背。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



貼文曝光之後，網友們也紛紛被美照吸引，留言大讚「這背也太漂亮了」、「好漂亮的晨熙很棒的旅程」、「封面照超吸睛」、「好美的晨熙」。