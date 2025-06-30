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「朝聖五月天乖乖坐著」遭疑偷臭林襄　短今急上火線：請保持善良

記者王靖淳／綜合報導

五月天睽違9年唱回台北，27日在台北大巨蛋展開演出，現場4萬名歌迷以最熱情的活力迎接他們，就連中信兄弟啦啦隊人氣成員短今也到場朝聖，並在社群PO照分享，不過貼文曝光後卻遭質疑在偷臭林襄，掀起熱議。為此，短今發聲解釋了！

▲▼短今林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、sammie_923）

▲短今被質疑在偷臭林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、sammie_923）

短今透過Threads分享一段自己坐在大巨蛋搖滾區的影片，畫面中只見她隨著音樂擺動身體，且不時露出開心笑容，看起來相當享受演唱會當下的氛圍。她在文中表示「不確定我的位置是不是站立應援區 ，所以我乖乖坐著」，不料貼文曝光後卻有網友留言指她是在「踩林襄捧自己」，甚至批評她：「想臭林襄就早說，真的很可悲，不用踩一捧一啦，這樣反坐沒有比較聰明。」

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▲▼短今回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

▲短今回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

面對網友質疑的留言內容，短今親自回應對方，表示自己沒有貶低任何人的意思，因為這是她首次坐在搖滾區看演唱會，由於經驗不足，所以對現場許多規定不太清楚，例如「朋友被告知不能喝飲料，飲料先被工作人員代為保管」，因此自己才會選擇乖乖坐著，避免違規惹麻煩。最後她也強調：「並沒有要臭誰，我愛林襄～請你保持善良。」

▲▼林襄李芷霖。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄、李芷霖去年因看演唱會惹出爭議。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

事實上，林襄在去年底和師妹李芷霖朝聖天王周杰倫的演唱會時，被附近的歌迷目擊站在椅子上，過程中還不斷喊叫及開閃光燈錄影，導致後排有歌迷因為視線受阻，並將畫面PO網後怒轟素質極差，「坐在她們後面眼睛都瞎掉了。」兩人事後都為此發文道歉，如今短今朝聖五月天演唱會的發文內容曝光後，進而讓這件事又被翻出來討論。

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短今中信兄弟啦啦隊Passion Sisters林襄李芷霖

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