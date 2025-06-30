薔薔加拿大「驚喜同框郭靜純」　合照曝掀網暴動：一對美女

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔近年跨足YouTube經營個人頻道，日前更推出Podcast新節目《薔栗膠》，平時會在社群記錄生活的她，最近在臉書發文曬出與女星郭靜純在加拿大的同框合照，畫面曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲薔薔（圖右）合照郭靜純。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

透過薔薔曬出的兩張合照可見到，她身穿短版毛絨外套，內搭粉色上衣，完美展現纖細長腿。她露出燦笑，並對鏡頭比出「YA」手勢。一旁的郭靜純則穿著白色透膚上衣，下身搭配寬鬆牛仔褲與白色休閒鞋，同樣對鏡頭露出親切笑容。在另外一張合照中，兩人一同對鏡頭展示滿盤的新鮮海膽，其中薔薔更伸出右手比出大拇指，看起來對這頓「海膽盛宴」相當滿意。

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▲薔薔抓海膽給郭靜純吃。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔在文中透露，自己和郭靜純有場特別的「美食約會」，不只是共進佳餚，她更親自「下海」抓海膽，展現滿滿誠意，「我與郭靜純姐有個約會，下海抓海膽來給郭靜純姐吃，想吃的我郵寄給你們。」貼文及合照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼「漂亮」、「一對美女」、「郭靜純還是一樣沒變，還是一樣很美欸。」