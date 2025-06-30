琟娜自信端出「嘔心之作」！　A-Lin傻眼打槍：很老派

▲ 琟娜新單曲合作A-Lin。（圖／谷優娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

琟娜（Verna）睽違1年半推出新單曲〈糾結重啟〉，邀請金曲歌后A-Lin一手包辦詞曲、製作並合唱，琟娜曾受邀擔任A-Lin海外巡演嘉賓，在舞台上合唱琟娜Verna的歌曲〈逃生門〉，默契十足的演出，也埋下兩人未來正式合作的契機，當時A-Lin就在後台主動說出：「下次我們來寫一首屬於我們的歌吧！」讓Verna感動表示：「能遇到A-Lin姐，是我人生中最幸運的事之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 琟娜和A-Lin私下情同姊妹。（圖／谷優娛樂提供）



姐妹倆為了新作品，索性合體共創，打造了屬於兩人的「閨蜜創作營」，從生活對話聊到感情觀點，A-Lin深信愛情最重要的是陪伴，琟娜Verna則直言：「愛情像量子糾纏，再糾結也想跳下去體驗一次。」在分享彼此對感情的體悟中，發現雖立場不同，卻有共通核心：「唯有經歷，才會成長。」

被問到合作時難忘的事，琟娜Verna笑說創作時會先亂寫東西，甚至把前任名字寫進歌詞當藏頭詩，最後雖然全改，但也因此激出更多旋律靈感。而這次A-Lin更親自下場擔任配唱製作人，琟娜Verna不放過任何請教機會，錄音時還一臉自信問：「這段旋律不會太老派吧？」卻讓誠實的A-Lin面露尷尬又不失禮貌的微笑回答：「嗯，會耶！」



而在音樂合作之外，兩人私下也情同姊妹，不但一起慶生旅行、喝酒談心，甚至遠赴美國共遊Coachella音樂節，從生活到創作，無話不談。

