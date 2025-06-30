史丹利赴日驚見「機艙空蕩蕩」　揪7／5地震預言：真的很有影響

記者王靖淳／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒預言今年7月5日將發生超級大地震，消息曝光後讓不少人擔心。為此，藝人史丹利今（30）日在臉書發文曬出自己搭機飛往日本東京的照片，並在見到機上空蕩蕩的模樣後直言：「看來七月五日的預言還真的很有影響。」

▲史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利透露，現在正值暑假期間，他在今天搭機飛往日本東京時，意外發現機艙幾乎是空的，讓他直呼不可思議。對於近期流傳的「七月五日大地震預言」，史丹利也以輕鬆口吻表示：「看來七月五日的預言還真的很有影響。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，史丹利仍對這類預言抱持保留態度，他在文中幽默提到，「我是不相信一個人的夢會有多準確啦！」甚至拿自己的夢境開玩笑，說他曾夢見自己中樂透，也夢過和日本女星長澤雅美同遊飯店，結果全都沒成真。

儘管搭機飛往日本的旅客變少，史丹利也從這樣的情況中找出好處，坦言東京如果少了觀光人潮，「感覺東京會比較沒那麼擁擠一點點吧？」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少人紛紛留言表示「真難想像」、「早知道我也排這時候飛」、「因為太多人相信七月五日的傳言了。」