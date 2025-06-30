Solar頌樂「要確喔、笑死」超台用語連發！ 曝想在台置產：很喜歡這

記者葉文正／台北報導



東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧，互動鬥嘴依舊吸引觀眾。節目邀請到Solar頌樂、潘若迪、張棋惠、巴大雄、施語庭一起聊聊「火爆神曲前奏一響無人不知！今天一起來唱給頌樂聽！」

▲Solar頌樂(左起)、Sandy、潘若迪。（圖／東森綜合台）

韓國女星Solar頌樂這次與唱作歌手9ｍ88合作全新單曲《Floating Free》，實體專輯將於7/4發行 ，並在節目上展現實力派唱功；為此她苦練中文7個月，大秀接地氣台灣用語，像是「要確喔」、「笑死」、「啊！真冰涼！」萌翻全場；頌樂透露，學中文遇到最大的困難是聲調和發音：「因為韓國沒有『ㄩ』這個發音，像是『運氣』對我來說很難！而且『ㄔ』和『ㄘ』為什麼這麼難！」。

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▲Solar頌樂嗨唱。（圖／東森綜合台）



頌樂難得來到《小姐不熙娣》玩，身為主持人的派翠克怎麼會放過「自肥」的好機會，打趣問道：「會不會想跟台灣非常棒的男主持人合作」，頌樂一聽就懂了，反應超快的說：「想跟『信義權志龍』合作！」此話一出，現場可說是一片混亂，全體嚇瘋；派翠克立刻接梗模仿起來，並問對方跟本尊相識度有「幾趴」，逗得頌樂哈哈大笑說：「一樣！一樣！」相當可愛。除此之外，頌樂透露，在台灣的期間，已經吃了非常多美食，也想要有更多不同的體驗！

▲Sandy(左起)、頌樂與派翠克。（圖／東森綜合台）



潘若迪近期因模仿國際天后席琳狄翁（Celine Dion）引起廣泛討論，不僅獲得席琳狄翁本人朝聖社群按讚，甚至還傳出對方主動邀約他前往拉斯維加斯合作演出；這次潘若迪也以席琳狄翁的模樣，在節目上領著頌樂大跳〈眉飛色舞〉，讓節目開場氣氛炒得火熱！

不僅如此，同場來賓施語庭獻唱2025爆紅神曲〈跳樓機〉，更邀請頌樂現場清唱幾句；頌樂也大方演示女團「結尾妖精」！最後頌樂笑說，「我這次的新歌如果很棒、很棒的話，下次我覺得我能在這裡買房子！因為我很喜歡這裡。」不僅歌唱實力滿分，就連綜藝節目表現都相當放得開，如此自然又可愛的個性怎能不圈粉！本集於今6/30(一) 晚間10點 東森綜合32頻道播出。