BL劇黑白CP合體了！紀成澔親揭保養秘訣　葛兆恩驚爆「氣喘發作」

記者黃庠棻／台北報導

三立劇集《對立而已》備受矚目的「黑白CP」葛兆恩、Nelson紀成澔日前宣布與張哲偉、陳峻廷共同代言品牌，開賣當日全台搶購一空，人氣持續發燒。

▲紀成澔（左）、葛兆恩一同出席活動。（圖／Dr. May提供）

葛兆恩、Nelson昨（29）日一同出席保養品一日店長活動，活動現場人氣爆棚，不少粉絲一早排隊，兩位演員一現身立刻點燃全場氛圍，讓現場粉絲直呼「太心動了！」兩人開心表示「很高興在戲劇結束後，有機會與粉絲們見面，今天也是我們第一個一日店長活動跟大家見面，特別感謝一早排隊支持的粉絲與品牌邀請。」

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▲紀成澔（左）、葛兆恩一同出席活動。（圖／Dr. May提供）

不僅如此，葛兆恩與Nelson皆大方分享，平時為了維持肌膚最佳狀態，會特別注重日常防曬保養，笑說：「清爽型防曬真的不挑膚質，連男生用了都會愛上這種輕盈不黏膩的質地！」 Nelson也特別提到「我們最在意的就是清爽感，真的很怕那種厚重黏膩的防曬」。

▲紀成澔（左）、葛兆恩一同出席活動。（圖／Dr. May提供）

而葛兆恩透露去年開始轉往幕後辦起活動，今年7月26日將再辦一場演唱會，為了把舞台準備到最好，讓受邀歌手與粉絲有最好的享受，現場從一早忙進忙出，在開演前一度氣喘發作，實在無法保證是否能有體力與CP搭檔Nelson同台演出，也請大家敬請期待。