周華健開唱門票秒殺！　預告演出彩蛋：保證全程無尿點

▲周華健小巨蛋演唱會門票秒殺。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

時隔四年再攻北、高雙蛋的國民歌王周華健將於9月20日於台北小巨蛋、11月29日於高雄巨蛋舉辦《少年的奇幻之旅3.0》演唱會，門票今（28日）上午正式啟售後，台北小巨蛋1萬張門票也在1分鐘秒殺售罄，足見國民歌王的氣勢驚人，人氣依舊。

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▲▼周華健開心6度攻蛋門票開紅盤。（圖／滾石唱片提供）



周華健在第一時間得知秒殺好消息後直呼「感恩」，他表示：「其實門票能完售就已經感受到歌迷對我的支持及最大的回報，現在還加上了一個『秒殺』，有一種錦上添花的感覺，我真的很感恩， 感謝大家！」

而出道40年的周華健六度攻蛋創秒殺佳績，特別允諾會用精彩表演來感謝歌迷，提及如何慶祝「秒殺」，他表示：「屆時在演唱會上會好好專心地把演出回饋給大家，如果大家也都喜歡，對我來說就是最好的慶祝！」周華健更預告這次演唱會將把「大家想聽的、愛聽的」的歷年經典曲目一次集結，更加入新潮未來感的沉浸式特效，為歌迷呈現一場視覺與聽覺的雙重饗宴。周華健自信表示：「這是我這幾年累積下來的精華演出，全程無尿點，保證讓大家意猶未盡！」

周華健好歌深植人心，讓廣大歌迷殷殷期盼演唱會能再加場，面對歌迷敲碗，周華健幽默表示：「要看主辦單位的決定！不過無論是加幾場，體力對我來說絕對不是問題跟負擔，加兩場、三場我都可以！這一陣子我一直都有在做運動，我準備充足放馬過來吧！」主辦單位滾石唱片回應：「尚在與相關單位討論中，目前還在協調場地及時間。」

