這張臉在緬北很紅！陶晶瑩男友人「帥照遭盜用」詐騙…網驚：真的是他

記者陳芊秀／綜合報導

女星陶晶瑩近日與老公李李仁和朋友聚會，並在社群平台曬出合照。她透露其中一位男友人名叫「小宇」，友人驚曝自己在緬北很紅！原因竟是自己的照片遭詐騙集團盜用，貼文公開後，還有網友指認「真的！看過很多次都是他的照片！」

▲陶晶瑩透露，友人小宇的帥照被詐騙集團盜用。（圖／翻攝自Threads）

據陶晶瑩發文，小宇透露自己最近「在緬北很紅」。由於他工作時經常西裝筆挺、人模人樣，照片甚至被詐騙集團盜用，成為欺騙中年女子感情與金錢的工具。因為照片實在太帥了，還有一位受害者女性找到小宇的社群聯絡方式，試圖約出來見面，他嚴詞拒絕，但對方仍糾纏不休。為了斷絕糾纏，他直接向陌生人出櫃：「我喜歡男人！」而陶晶瑩在文末大讚：「超帥！望周知！」並提醒大家小心詐騙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文公開小宇的照片，他身穿一套剪裁合身的深色西裝，搭配白襯衫與黑色領帶，顯得格外精神與有型。而且他髮型整齊，側分並梳理得當，臉上蓄著小鬍鬚，面對鏡頭露出淺淺微笑。

▲陶晶瑩曬出好友小宇合照，提醒大家注意詐騙。（圖／翻攝自Threads）

網友前來朝聖照片，認證回應：「真的很帥餒。」還有人指認「真的！看過很多次都是他的照片」、「這位我真的看過好幾次欸」、「這麼帥，難怪照片被盜用！確實在IG看過耶」、「真的蠻常看到他（詐騙）」、「很可以」。