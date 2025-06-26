同居練睡姿！范麒智《靈魂的約定》獻螢幕初吻　親密戲「睡最多次」超害羞

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣原創小說的奇幻BL影集《靈魂的約定》26日舉行首映會，主創演員范麒智、王智騫、「原子少年」成員李定、洪暐、邱勝揚及廖奕琁、大久保麻梨子全員到場，吸引眾多粉絲目光。影集以靈魂交換與穿越題材為核心，講述一段跨越年齡與身份的三世情緣，創新設定成為台灣BL劇的新突破。

▲《靈魂的約定》首映會，（左起）洪暐、李定、王智騫、范麒智。（圖／三立提供）

劇情圍繞主角夏茶（王智騫 飾）過世後，靈魂意外附身到孫子夏澤方身上，重回校園生活，並接近孫子暗戀對象葉海淵（范麒智 飾）。性格冷僻的海淵逐漸被夏茶溫暖治癒，兩人展開一段既奇幻又浪漫的情感旅程。影集還加入多對副CP和GL支線，包括泳隊隊長江百凌（洪暐 飾）與室友陳千歲（李定 飾）的青春曖昧，以及酒吧老闆娘Haru（大久保麻梨子 飾）與Hana（廖奕琁 飾）的成熟感情線，讓故事更加多元立體。

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▲《靈魂的約定》首映會，（左起）大久保麻梨子、廖奕琁、邱勝揚、范麒智、王智騫、李定、洪暐（圖／三立提供）

范麒智與王智騫在影集中首度挑戰親密戲，范麒智更獻出螢幕初吻，並笑稱：「這是我們睡最多次的合作！」兩人為培養默契，開拍前同住練習「睡姿」，但拍攝情感戲時仍顯害羞，笑聲不斷。王智騫分享，拍吻戲時曾吐槽范麒智嘴唇太乾，還喊他「慢一點」。范麒智則透露，母親特地來台參加首映會，對兒子拍BL劇毫不意外，還提醒他拍床戲要更有「霸氣」。

▲《靈魂的約定》也有GL線，廖奕琁、大久保麻梨子現場貼貼。（圖／三立提供）

此外，「原子少年」成員也有精彩演出，李定與洪暐在劇中飾演情侶，李定大方讚洪暐嘴唇柔軟，「吻起來給100分！」而邱勝揚的吻戲也獲稱「很會親」。劇中不少裸露鏡頭，王智騫被公認是「胸肌最大、最適合當抱枕」，他分享為保持身材，每隔一天健身三小時。

▲《靈魂的約定》李定、洪暐現場示範床戲。（圖／三立提供）



女女CP部分由廖奕琁與大久保麻梨子飾演，兩人在片中飆撞球檯吻戲，火花十足。麻梨子的老公全程陪拍，甚至忍不住調侃，「你們有床戲嗎？」讓拍攝現場氣氛輕鬆有趣。《靈魂的約定》6月27日起每週五晚間8點在VBL Series YouTube首播、八大劇樂部同步播出，三立都會台6月29日晚上11點登場。