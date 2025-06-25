布萊德彼特首談離婚低潮「被逼到雙膝跪地」　靠戒酒會重啟人生

▲好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）近來在接受podcast節目《扶手椅專家》訪問時，罕見打破沉默，談及與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）長達近十年的離婚風波，坦言那段時間幾乎把他「逼到膝蓋跪地」，也正是在這段低潮期，他選擇加入匿名戒酒會（AA），重新找回生活重心。

布萊德彼特與裘莉在2016年宣布分手，兩人婚姻關係正式在2024年底劃下句點。這段期間，裘莉曾在法院文件中指控彼特有家暴行為，包括在一次飛往法國的航班上對她及其中一名孩子施暴，儘管彼特否認相關指控，美國聯邦調查局（FBI）也未對其提出指控，但事件持續影響兩人的關係與形象。

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▲布萊德彼特和安潔莉娜裘莉（左）去年離婚。（圖／美聯社／達志）

在訪談中，布萊德彼特回憶：「那時候我幾乎跪了下來，整個人很敞開，別人建議什麼我就嘗試什麼。」他坦言自己「需要重啟」，更直白表示：「我需要他X的清醒一下。」

他表示，戒酒會的開放與誠實讓他感到難得的釋放與支持，「它給了我一種允許，讓我可以踏出那一步，去看看會發生什麼事。而後來我真的開始熱愛這個過程。」

不過，布萊德彼特也坦言自己過去曾在2019年的《紐約時報》訪問中分享這段經歷，結果遭到戒酒會成員提醒「這是匿名的」，他當時談到那段戒酒初期的經歷：「那是一個男性小組、是戒酒會，大家分享各自的經驗、缺點、錯誤、渴望與傷痛，還有很多幽默。我覺得這對我這個來自奧札克地區、習慣報喜不報憂的人來說，真的非常特別。」

雖然他因分享而受到戒酒會內部的輕微指責，但布萊德彼特仍強調，這段經歷對他的改變與療癒深具意義，是他走過婚姻崩解與人生迷惘的關鍵一步。

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