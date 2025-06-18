和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

記者張筱涵／綜合報導

曾是人氣男團NCT成員的泰一（本名：文泰一），因涉及「特殊準強姦」案件，6月18日在首爾中央地方法院首度開庭受審。檢方於當庭對他與另外兩名共犯提出7年有期徒刑的量刑請求，並建議限制三人10年內不得從事與兒童、青少年相關之職業。

▲文泰一18日首次開庭。（圖／翻攝自文泰一Instagram、YT）



泰一18日與其他兩名被告一同出庭，並當庭承認所有起訴事實。檢方則針對三名被告皆求處有期徒刑7年，並限制其10年內不得從事與兒童、青少年相關工作。

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據悉，泰一與其他兩名男子於2024年6月涉嫌在多人合謀下，性侵一名處於醉酒無力反抗狀態的女性。檢方指出，由於該起事件為多名加害者共同犯案，並針對喪失行為能力的對象性侵，因此依據《性暴力犯罪處罰特例法》中的「特殊準強姦罪」進行起訴。

SM娛樂去年底突然宣布自2024年10月15日起與泰一解除專屬合約，並強調：「他目前涉及刑事訴訟，已構成終止合約的充分理由，公司無法再對其作為藝人持續信任，因此雙方協議解約。」事件曝光後令外界都相當驚訝，該案件目前仍在審理中，社會關注聲浪持續升高，粉絲與大眾皆對案件後續進展保持高度關注。

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