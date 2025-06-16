孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

記者黃庠棻／台北報導

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕喜訊，更在2024年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事，先前接受採訪時透露為了減肥吃藥吃到昏倒送醫，對此老公劉冠廷也放閃說話了。

▲孫可芳、劉冠廷育有一子（圖／翻攝自Facebook／孫可芳小豆）

劉冠廷今（16）日出席新片《私家偵探》首映，與兩位香港導演李子俊、周汶儒一同現身，談及在馬來西亞與香港團隊拍片的過程，坦言心裡承受不少壓力「人家找我就是對我有期待，會覺得自己要更專業，更知道要認真演出」。

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▲劉冠廷分享拍攝電影《私家偵探》的過程。（圖／華映娛樂提供）

而為了拍攝《私家偵探》，劉冠廷離開台灣到馬來西亞工作，當時老婆孫可芳正值懷孕期，戲外的他想家又想妻子，戲裡他則要承受另一半躺在病床上，在情緒上極度壓抑，幸好每次一下戲跟孫可芳講電話，都能讓他忘掉角色，暫時回到中立的狀態。

▲劉冠廷分享拍攝電影《私家偵探》的過程。（圖／華映娛樂提供）

不僅如此，劉冠廷被問到先前孫可芳為了減肥，吃中藥吃到昏倒送醫，他坦言自己當下很心疼，也透露自己有陪著老婆去運動，夫妻倆一起去做皮拉提斯，他露出招牌傻笑說道「因為一個人去，她可能會害羞，就陪她一起去」，對於妻子現在的身材，他則強調「她開心就好」。