鍾欣凌揭親密床戲內幕　林俊逸不爽「給我坐下去沒關係」

記者葉文正／台北報導

八大電視本週日（15日）晚間八點推出最新療癒輕喜劇《拜六禮拜》，主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、王品澔日前上八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元宣傳，暢聊拍戲幕後趣事。

▲《拜六禮拜》主演(左起)孫淑媚、丁寧、鍾欣凌、王品澔宣傳精彩內容於本週日(15日)下午1點在八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道上架。（圖／八大提供）

鍾欣凌談起她和劇中林俊逸的激情床戲時，回憶其中一幕要坐在對方腿上的橋段，開拍前林俊逸貼心要她就認真坐下去沒關係，但這場戲拍攝時間有點長，鍾欣凌明顯感覺到林俊逸的腿在抖，心想著要用核心撐一下，「結果發現我沒有核心！」親友們對於這場親密戲的感想如何？鍾欣凌自嘲：「我女兒看到我坐在其他男生大腿上，應該會同情那個男生。」丁寧開玩笑表示：「林俊逸當下也當成是在健身房，變重訓！」

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▲鍾欣凌提到自己的親熱戲。（圖／八大提供）



對於首次挑戰床戲演出，鍾欣凌難為情向觀眾喊話：「我要先跟大家說不好意思，我的床戲忍一下就過了，前面就當恐怖片看，後面都很好看。」丁寧卻逗趣要鍾欣凌正向思考，表示這場床戲將會讓許多女生感到紓壓！丁寧說：「我每次看演床戲的女主角都很瘦、帶全妝，就好像我此生沒有這個條件，所以我覺得欣凌的床戲解救了很多女性同胞…」一番話讓鍾欣凌傻眼，苦笑回應：「為什麼我聽了沒有覺得比較開心？妳很棒，每一句感覺都是在幫我講話，但其實最後又再捅我一刀。」



由於劇中寫實描述親情、閨蜜、戀愛等議題，鍾欣凌、丁寧也大方分享自身感情觀，鍾欣凌表示：「其實我覺得幸福是有很多的妥協、包容跟拉扯，即使這過程並不是那麼的甘之如飴，但我知道我跟我老公有個共同目標，我們也努力想走這條路。」

丁寧從角色出發，提到母胎單身適合看《拜六禮拜》，她說：「戲中就在探討我們身邊有很多不知道怎麼談戀愛，也不知道怎麼貼心的人，但劇中母胎單身角色描繪得很好，她很努力去嘗試，也為自己做出對的選擇。」另一邊，目前單身的孫淑媚逗趣透露自己則因為想吃的蜜酥雞排沒有營業，整個人就陷入低潮，孫淑媚笑說：「我就很氣，想說要吃一個東西補回來，於是就訂了壽喜燒。」相對「單純」的低潮，也讓在場的其他人好生羨慕。