90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

記者陳芊秀／綜合報導

90歲AV女優小笠原祐子是日本最高齡的成人片女星，自81歲出道至今仍是第一線不引退，日前接受專訪，罕見吐露出道歷程。她與亡夫有段36年婚姻，自結婚到丈夫去世，每天都有夫妻生活，相當甜蜜，丈夫去世後成為寡婦，某天友人問她要不要工作，意外踏入AV界。

▲小笠原祐子現年90歲，是日本最高齡AV女優。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊SPA》報導，小笠原祐子23歲在朋友介紹下認識丈夫，兩人相識3個月就訂下婚約閃婚，並在丈夫的期望下成為全職家庭主婦。她心中最完美的男人就是丈夫，「老公每天都會擁抱我」，直到丈夫59歲罹患胰臟癌病逝，到丈夫住院前，夫妻生活從未間斷，因此從來沒有懷疑過另一半會外遇。

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結婚36年來，小笠原祐子一心與丈夫相處，從外體驗過外面的生活，也沒有後悔過，直到丈夫離世成為寡婦，人生驟變。鮮少出門的她，一口氣花光了丈夫留下的遺產，61歲開酒吧當媽媽桑，又經營了5年居酒屋，其中一個在AV片場當髮型化妝師的女性朋友問她要不要工作，意外成了拍AV出道的契機。

▲小笠原祐子與丈夫每天都享有夫妻生活，直至丈夫罹癌逝世。（圖／翻攝自X）

回想第一次拍AV的經歷，小笠原祐子最初在片場見到在休息的歐吉桑，40多歲的AV女優在一旁照顧，當時只覺得「嗚哇不要」便逃離現場。工作人員後來為她找來了年輕男優，加上現場都已經準備好，雖然沒有簽署正式的合約，但想到眾人花了很多心力和金錢，這時候取消對誰都沒有好處，還是點頭答應拍了。那是她人生中第二個男性對象，拍攝泡澡戲，「泡澡的時候，我的手不自覺就碰到了對方的下半身。這是因為多年來我都對丈夫做過這樣的事，身體已經記住了這個動作……」。

▲小笠原祐子81歲出道拍AV。（圖／翻攝自X）

拍攝AV以來，小笠原祐子印象最深刻的是「現在的年輕人好像都沒有毛」，無論是鬍子、體毛，好像都沒見到，「簡直像小孩子一樣」。她似乎更喜歡毛多的男性，「我丈夫的胸毛就非常濃密。我覺得男人沒有毛是不行的。」現在她年屆90歲，被問到何時引退，她表示不知道身體能否撐得住，但是未來並不打算退休，會繼續以現役最高齡AV女優之姿繼續活躍下去。