超人聯手超狗合體打怪！　「DC最帥反派」尼可拉斯霍光頭現身了

記者黃庠棻／台北報導

由《星際異攻隊》系列導演詹姆斯岡恩打造全新《超人》電影，繼日前新登場的「超狗」萌翻粉絲後，今（12）日發佈的最新預告更揭開超人死對頭「路瑟」的真面目。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

這次由男星尼可拉斯霍特飾演反派路瑟，首度以光頭造型亮相大銀幕，絲毫不減其帥氣程度，甚至更流露出幾分狂人氣質，因此被粉絲譽為「DC最帥反派」。他對超人恨之入骨，不僅派出超強戰士讓超人吃盡苦頭，更闖入超人的陣地孤獨堡壘，完全封鎖住超人的後援。

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▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

預告中，超人雖遍體鱗傷，能在眾人的加油聲中站起，更大秀超狂招式「熱視線」，展開360全方位攻擊，以最強火力抵抗邪惡勢力入侵。預告揭露大量超刺激的動作場面，讓粉絲期待值瞬間破表。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

眾所期盼的暑假大片《超人》預告曝光多個重要場景，開頭就出現多棟高樓建築接連倒塌，超人憑一己之力擋下，保護市民不受傷害，接著出現的反派路瑟面露凶狠氣勢，開嗆威脅超人養父母及女友的性命，流露來勢洶洶的惡意。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

不僅如此，預告中也出現超人所居住的大都會市發生「分海危機」，海洋與陸地直接被不明力量切分為二，畫面極度壯觀，特別是該片以IMAX特製拍攝，更能呈現出驚人的視覺震撼。令粉絲大吃一驚的則是由金球獎視后瑞秋布羅斯納安飾演的露薏絲蓮恩，竟開著奇特飛行器，率領星球日報團隊衝向天空，讓人期待記者團隊這次會在《超人》電影中扮演什麼樣的角色。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

《超人》釋出的預告吊足粉絲胃口，日前也發布多張角色海報，除了主角群外，也包含DC宇宙角色卓越先生（艾迪蓋瑟吉飾）、蓋加德納（奈森菲利安飾）、鷹女（伊莎貝拉莫塞德飾）、工程師（瑪麗亞加布里埃拉法里亞飾）、元素人（安東尼卡瑞根飾）、老瑞克佛萊格（法蘭克葛里洛飾），以及星球日報團隊，包含吉米歐森（斯凱勒吉桑多飾）、派瑞懷特（溫德爾皮爾斯飾）、史蒂夫隆巴德（貝克貝內特飾）、凱特葛蘭特（米凱拉胡佛飾）。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）

製片人彼得薩弗蘭表示「我們從DC龐大素材中挑選角色和故事來發揮，非常希望能忠實呈現這些角色」，大衛科倫斯韋更透露「《超人》是全新故事的起點，還有全新的宇宙」，讓粉絲相當期待新宇宙的來臨。本片將於7月9日（週三） 2D · 3D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · SCREENX同步上映。

▲《超人》即將在7月9日上映。（圖／華納兄弟提供）