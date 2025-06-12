鄧麗君姪子登韓選秀舞台！　鄧佳駿從精品店員到練習生

▲鄧佳駿的姑姑是已故歌后鄧麗君。（圖／翻攝自threads）

圖文／鏡週刊

韓國選秀節目《BOYS PLANET》推出第二季《BOYS II PLANET》，內有9位台灣籍練習生，有網友發現148號練習生鄧佳駿的姑姑大有來頭，是已故歌后鄧麗君，更有網友曝光鄧佳駿過去的照片，並透露私下個性與選秀前在精品專櫃當店員的歷程。

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▲鄧佳駿是148號練習生。（圖／翻攝自threads）

韓國Mnet電視台再度推出選秀節目《BOYS PLANET》第二季，這次分為韓文版的《BOYS II PLANET K》和中文版的《BOYS II PLANET C》兩個節目。原本K、C組將各80人，最終選出一組出道團體，進行為期5年的限定活動。《Boys 2 Planet K》將於7月17日首播，《Boys 2 Planet C》將於7月18日首播。

▲鄧佳駿個性善良好相處、講話好笑、人不錯。（圖／翻攝自threads）

節目中，有9名台灣選手參賽，包含黃薪祐、崔立于、許謦宇、陳立其、林擎恩、洪子皓、柯茗傑、陳昭宇及鄧佳駿等，而鄧佳駿就被發現是鄧麗君的姪子，爸爸則是鄧麗君的弟弟鄧長禧。不少認識他的網友在社群網站上分享，並為他應援加油，甚至透露他的個性善良好相處、講話好笑、人不錯等，過去曾在精品專櫃當專櫃服務人員，身高約180公分。



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