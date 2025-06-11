劉亦菲熱吻被「哥哥」目睹！　《玫瑰的故事》周旋4男…他尷尬笑了

記者黃庠棻／台北報導

劉亦菲主演的都會愛情劇《玫瑰的故事》，八大戲劇台11日晚10點全台首播，劇情刻化她與四位男伴在相戀過程中的成長與蛻變。談到和劉亦菲首次合作、飾演哥哥的佟大為透露，兩人有大量對戲，因此很快就建立默契，尤其印象深刻是她在角色上的投入。

▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）

有一場佟大為撞見妹妹劉亦菲和初戀男友正在熱吻，沒料到他們的第一場戲就拍得如此親密。佟大為笑說，正常這種戲雙方熟了再演才會自然，否則會緊張、會客氣，但現場見劉亦菲的狀態是非常投入角色之中。

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▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）



在《玫瑰的故事》裡，劉亦菲面對人生不同階段的四段戀情，曾有過迷失但又不完全，坦言「每次她要失控的時候，都能把自己拉回來，這點很厲害。」詮釋每段愛情的態度也截然不同。

▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）

劉亦菲第一段與彭冠英相愛，眼神中都藏不住熱戀，結束後結識了林更新，彼此的相處就像生活裡的柴米油鹽，她說道「是愛還不愛呢？更多的是情緒上的轉折。」接著遇到靈魂伴侶霍建華，這時女主角已30多歲，心靈上比較成熟，最後陪著她一起的則是年下男的姐弟戀。

▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）



佟大為幽默形容他扮演的黃振華對妹妹黃亦玫（劉亦菲飾）來說，最開始是提款機，後來變司機，有時還得化身戰鬥機。故事裡，劉亦菲在面臨情感抉擇時令人提心吊膽，甚至還有慕名的追求來打擾，也讓人煩躁。

▲《玫瑰的故事》由劉亦菲主演。（圖／八大電視提供）

本身沒有妹妹的佟大為則難以想像，如果真實生活有這樣的手足，再經歷她幾段戀情，然後要呵護她、保護她，真的要花功夫，他不禁開玩笑說：「我還是把有限的精力留在我女兒身上吧！」《玫瑰的故事》八大戲劇台11日晚間10點首播兩集，12日起每週一至五晚間11點首播。