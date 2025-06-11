台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

記者潘慧中／綜合報導

「台大五姬」出身的陳匡怡（國企匡）因演出《我可能不會愛你》爆紅，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，10日凌晨接連PO出「追求者的車車」及一起吃飯的餐廳照後，頓時掀起正反兩面的聲浪，而她看到後也不甘示弱地說：「太像低能酸民了。」

▲陳匡怡深夜分享追求者的豪車照。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



雖然有粉絲一度懷疑是否被盜帳號，但陳匡怡隨即在留言區澄清是本人發文，「您哪來的心思覺得帳號被盜用？」不只這樣，看到有網友說「雖然很現實但是有夠物質的」時，她也直接回應了。

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▲▼陳匡怡否認被盜帳號（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



陳匡怡認為無論是豪車或好餐廳都不該形容成物質，「您每天開車或坐車的汽車或大眾運輸也是物質，您物不物質？那你也很物質。」她表示追求者做生意成功、經濟能力強、開好車接送，過好生活本來就是很正常的事，「不要想太多了，亂想不對的詞形容圖片，太沒禮貌了，太像低能酸民了。」

▲▼陳匡怡正面回應網友（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



此外，陳匡怡也在留言區表示，單純想讓想法正常的粉絲看豪車，讓大家開心，「不正常的酸民們就不用看了，你們看到全世界任何事物都要酸，講那些負面的鬼話連篇，而且留言很多是負面的想像出來的世界，這代表他們沒見過世面+頭腦又不好，所以亂講低能話，他們心裡有病、頭腦有洞。」