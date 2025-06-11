王齊麟娶陳詩媛「甜喊王太太」　曬親嘴照放閃：沒鑑賞期不容退貨

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球雙打奧運金牌選手王齊麟今（10）日和啦啦隊女友「十元」陳詩媛登記結婚，消息曝光後喜獲一票祝福，稍早他更透過社群發文，並曬出多張小倆口的婚紗照，甜蜜稱陳詩媛為王太太：「沒有7天鑑賞期，不容退貨。」

▲王齊麟、陳詩媛甜曬合照放閃。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

透過王齊麟分享的合照可見到，他身穿一件淺色西裝，內搭白色上衣，用手輕輕撩起陳詩媛的頭紗，同時不忘對鏡頭露出笑容。一旁陳詩媛則穿著一件白色薄紗蓬蓬裙，頭上搭配頭紗，手上拿著一束白花，整體造型相當浪漫夢幻，充滿少女感。小倆口站在草叢擺拍，緊靠在一起親嘴，展現升格成為夫妻的幸福感。

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▲王齊麟甜曬陳詩媛親嘴照。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

王齊麟以登記結婚日「2025.06.10」加上一顆愛心表情符號作為開頭，緊接著感性喊話陳詩媛：「謝謝你一直的堅持，往後的日子請多多指教囉」，正式宣布完成終身大事，同時也不忘在文末放上三大標籤：「#王太太綁定成功」、「#沒有7天鑑賞期」、「#不容退貨。」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批粉絲及好友朝聖，同時也紛紛寫下祝福留言。

▲王齊麟、陳詩媛完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）