白鹿撲倒陸劇男神！《臨江仙》首集就有吻戲　深夜帶回家破尺度同房

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播于正製作仙俠新劇《臨江仙》，由白鹿、曾舜晞主演，一開播便衝上戲劇榜冠軍，話題熱度瞬間飆升。該劇講述宗門小弟子「李青月」（白鹿飾）與「大成玄尊」白九思（曾舜晞飾）糾纏三世的愛恨情仇。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

首集節奏火速，竟直接上演女撲男吻戲，白鹿為救曾舜晞撲向對方，竟意外親上臉頰，還「見色起意」霸氣向男主求婚「我會對你負責！」不僅如此，白鹿更直接把曾舜晞帶回家、深夜同房，鋪陳兩人之後難捨難離的命運。于正預告該戲將會有許多反轉，直指「好戲還在後頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《臨江仙》才剛開播，男女主角的戀愛張力就已爆表。劇中揭露前世情緣，曾舜晞化身深情玄尊白九思，在花海中與白鹿一人分飾兩角的「四靈仙尊」花如月結為夫妻，說下誓言的瞬間，他低頭吻上女方的唇，唯美又撩人的畫面讓粉絲直呼「畫面根本海報等級！」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

然而甜蜜不過三秒，下一幕白鹿竟暗藏殺機，舉起匕首刺向男曾舜晞心臟，男方眼神瞬間從溫柔轉為破碎，讓無數觀眾心碎，網友紛紛大讚「唇間的蜜變成苦澀的淚，這個情感變化，從凶狠到深情的轉換太自然。」

白鹿在《臨江仙》的演技更是被讚爆，只見曾舜晞飾演的玄尊怒指李青月就是前世戀人「花如月」，李青月得知自己只是玄尊前妻的替身，心碎哭戲徹底炸裂，眼神從不可置信到失望痛心，網友直呼「哭戲是白鹿的領域」、「那種被否定存在的破碎感，隔著螢幕都能痛到我」。這場虐戲一播出，微博熱搜瞬間被「白鹿哭出我見猶憐的感覺」洗版。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，《臨江仙》製作人于正頻頻於微博與觀眾互動，透露本劇並非一般仙俠套路，主打愛情、懸疑與夫妻關係戲，笑稱觀眾「一開始吐槽的，11集後都會變彩蛋助力！」他強調《臨江仙》劇情局中局、謎中謎，沒有一場是廢戲，所有細節都有用「十幾次反轉已經陸續鋪開，請觀眾絕對不要錯過每一格細節！」最新劇情從紅蓮妖的舉動、松鶴縣的事件，到男女主角的情感糾葛，全都將迎來出人意料的徹底翻轉，他也直言「這才剛開始，好戲都在後頭！」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

除了劇情引爆熱議，白鹿與曾舜晞在戲外的互動也再掀網友暴動。日前白鹿接受採訪時因說話破音，被曾舜晞當場笑虧「好性感」，讓她害羞到立刻遮臉，嬌嗔回一句「討厭～」現場瞬間歡聲雷動，粉絲笑稱「這互動比偶像劇還甜！」白鹿更自帶主持魂，訪談中還指揮觀眾掌聲鼓勵，笑點與萌點齊發，展現自然不做作的魅力。《臨江仙》正在MyVideo跟播中。