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白鹿《臨江仙》「難看」衝熱搜！「龍鬚瀏海＋七分褲」被笑像哪吒

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸仙俠劇《臨江仙》由白鹿與曾舜晞主演，製作人于正親自撰寫劇本，開播前就預告會大火，然而，該劇首播確實衝上熱搜，卻是因為「難看」引發關注。許多觀眾批評服化道廉價，甚至直言像是「低成本短劇」，劇情也被罵毫無邏輯。然而面對批評，編劇兼製作人于正並不買帳，反嗆「藝人夠紅，被所有眼紅的人盯著」。

▲白鹿《臨江仙》被批難看。（圖／翻攝自官方微博）

▲《臨江仙》劇情被批難看，服化道也遭吐槽。（圖／翻攝自官方微博）

《臨江仙》由曾推出《延禧攻略》、《墨雨雲間》的于正打造，他對此次作品信心滿滿，早在招商階段便喊話「這劇一定會火！」但劇集上線後的反應，與他所期待的熱烈口碑顯然有些落差。觀眾對《臨江仙》的評價兩極，有人吐槽劇情低幼、節奏混亂，特效方面，也有不少人直指畫面粗糙，此外，角色造型亦引發爭議，白鹿的七分褲搭配龍鬚瀏海造型被笑稱像「哪吒」，曾舜晞則因圓潤臉型與白衣造型被評「仙氣不足」。

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▲白鹿《臨江仙》被批難看。（圖／翻攝自官方微博）

▲白鹿《臨江仙》被批難看。（圖／翻攝自官方微博）

▲白鹿、曾舜晞合作主演《臨江仙》。（圖／翻攝自官方微博）

不過，也不是所有人都不買單，部分觀眾反倒認為《臨江仙》的輕鬆搞笑風格別具一格，甚至大讚劇中「離婚仙俠」、「反套路設定」令人耳目一新，雖然製作不算精緻，但「土得有趣」的走向正是最吸引人的亮點之一。

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臨江仙白鹿

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