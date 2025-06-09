《與惡2》首播收視開紅盤！最高點在「白潤音被楊貴媚嫌」惹淚崩

記者黃庠棻／台北報導

《我們與惡的距離 II》經過6年的漫長等待，終於在6月7日全球上線，一次上架兩集，首播之後收視沸騰，CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡均拿下點擊排行冠軍，推動註冊會員近3倍成長；CATCHPLAY電影台35歲到49歲觀眾平均收視率0.6，為同時段收視率最高台劇。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

而《我們與惡的距離 II》收視最高點為0.92，落在簡齊蕙（詹子萱飾）跟王以禮（張軒睿飾）陪馬亦森（周渝民飾）在家吃飯，討論電視上立委高政光（薛仕凌飾）的罷免行動，最後亦森對他們下了逐客令；而公視首播總觸人數達32.45萬人；甫上架公視+不到一日，即衝上熱播排行榜首位。

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▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

公視首集收視高點落在薛仕凌飾演的新科立委高政光在立法院霸氣質詢官員時刻。第二集收視高點，則落在白潤音、鄭又菲飾演的「羅譽」、「羅卉」因母親失蹤，被「舅舅」薛仕凌帶回高家，因被「大阿嬤」楊貴媚嫌棄，兩小又逃出高家的揪心時刻。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）



愛奇藝國際版上線後，週末表現斐然，僅僅兩天便一舉登上「週總榜」第二名，也為台劇類中的冠軍。《我們與惡的距離 II》以周渝民飾演的精神科醫師馬亦森為始，一場大火讓他痛失妻小，讓觀眾一路隨著他的身影進到清雲縣的故事線裡，包括薛仕凌飾演的立委高政光、楊貴媚飾演的地方派系高張玉敏、于子育飾演的公衛護理師，以及謝欣穎飾演的加害者家屬陳又茗和兩個孩子，白潤音飾演的羅譽及鄭又菲飾演的羅卉等人陸續現身。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

上線後收穫大量觀眾好評，網友紛紛分享看完第一二集之後的激動感想，也對劇中縝密的人物關係驚嘆不已，「6年等待太值得了！」、「看到這麼多金獎演員同台飆戲太過癮了！每個演員的演出令人動容，都看到了全新的表演層次」、「從台詞到美術，都極為精細地呈現台灣社會的真實感，縮影轉譯巧妙，讓觀眾的帶入感極強」、「劇本的格局和縝密的結構，以及台詞的精準度都太好，迫不及待想把後面的集數全部追完！」、「佩服強大的製作水準，台劇又探索了全新的領域！」

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

前兩集引發熱烈討論的話題，便是雙帥男主角周渝民及薛仕凌飾演的好兄弟。面對馬亦森遭遇人生重大巨變，兩人直接跳過稱兄道弟的過程，展現出無須多言的默契，幾場對手戲包括高政光直接提著鹽酥雞闖入對方家中，或馬亦森代替高政光在謝欣穎家門口顧門，讓他能安心前往台北參與凌晨立院「甲動」，在台詞極少的狀況下，雙帥只靠眼神「盡在不言中」的互動火花四射，創造了不少想像空間，網友替兩人取了「政亦CP」的名字，也敲碗許願能看到更多兩人獨立的故事線。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

而薛仕凌與楊貴媚這對政壇「相愛相殺」母子檔的對戲也令觀眾印象深刻，薛仕凌很享受兩人對戲的火花，笑說「反正就是跟著媽媽走！」楊貴媚回想之前和薛仕凌的合作沒有太多對手戲，印象中他是酷酷不愛說話的演員。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

此次飾演母子，楊貴媚才發現薛仕凌的貼心和可愛，表演上想要如何調整，對方也都能接得住。有幾場戲需要來回上下樓梯，薛仕凌也都會主動牽著她。楊貴媚笑說「每一次下樓梯他都會牽著我，真的是紳士暖男有夠貼心！」





▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》創下收視與評價雙重好成績，原班人馬金獎主創團隊、金鐘導演林君陽及演員們的心情都非常開心，除了對觀眾的回應表達感謝，也請大家期待接下來的兩集即將要回到20年前，解開角色們交錯的緣分和事件的源頭。

6月9日與6月10日適逢雙帥男主角周渝民及薛仕凌生日，劇組也提前在首映日提前替雙帥切蛋糕慶生，兩人又驚又喜的同時，也各自以生日願望祝福《我們與惡的距離 II》收視長紅。

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》由一場震驚社會的大型縱火案引發的隨機殺人案揭開序幕，橫跨20年、6個家庭的情感脈絡也將由此展開。編劇呂蒔媛將每兩集設定為一個年代，全劇10集內容，將透過年代交織的方式，帶領觀眾緩緩看進角色們的生命脈絡，以及他們彼此交纏的因果。

今（9）日釋出的最新幕後花絮〈與惡的過程〉聚焦在本劇創作歷程，由導演林君陽娓娓道來，延續第一季的社會關懷，第二季找到了新的視角及切入點。編劇呂蒔媛談起她從一份判決書開啟的創作歷程「看一個人犯罪，不是只看他當下的過程，而是要看他過去所有的事情跟遭遇，那我們大家就一起回到20年前吧。」

▲《我們與惡的距離 II》播出後，收視開紅盤。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

監製林昱伶則分享了呂蒔媛創作《與惡 II》劇本當時，一寫就是四年的幕後秘辛及堅持「她會開十幾個檔案在電腦桌面，不斷研究那些判決書裡需要了解的事。」周渝民及楊貴媚都趁機對導演林君陽告白，周渝民認為導演在拍攝時展現出的信任度，給他很大的幫助，楊貴媚則是在收到邀約，得知是君陽導演的戲時，整個人就像被磁鐵吸走「聽到是君陽導演和《與惡 II》，還沒有看到劇本，我就馬上答應了。」

隨《我們與惡的距離 II》的播出，公視也製作議題短片，邀請精神科醫師馬大元、吳佳璇與法扶執行長周漢威等精神、法律與教育領域專業人士，以及精神疾患家屬跟病友。透過劇情片段與專業訪談的結合，初探精神疾患、教育、公衛、司法等，《與惡Ⅱ》故事中角色樣態，他們的遭遇與值得思考的議題；希望大家欣賞戲劇的過程，也能夠觸發更多的了解、討論與對話。

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架。

海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。CATCHPLAY電影台每週六首播後，於週日13:30、21:00重播當週集數，隔週五23:00與隔週六10:00重播上週集數（以上重播時段可能會些微調，際播出請以官網為主），公視則特別安排本週五（6/13）晚間22:00重播1、2集。