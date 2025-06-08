新女團正式亮相！「樂天三本柱」驚喜現身站台　團員見禹洙漢戀愛：超漂亮

記者孟育民／台北報導

信義區ATT 4 FUN日前正式宣布「娛樂化餐飲體驗企劃」，並推出原創女孩「Fun Girls」，5位原創女孩今（8日）首度亮相，而為了強力啟動活動能量，「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢也特別站台，並在主辦方邀請下與Fun Girls進行了一段飆舞PK，超寵粉的行動讓現場為之瘋狂。

▲▼樂天三本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬站台原創女團《Fun Girls》首次公開活動。（圖／記者李毓康攝）

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「Fun Girls」首度在媒體前亮相，並和「樂天三本柱」同框，成員Ola坦言很緊張，「因為我自己很喜歡禹洙漢，聽說她是三本柱的性感sexy擔當，今天看到本人更覺得她有天使的臉龐、魔鬼的身材，真的超漂亮。」成員Hailey因為會講韓文，所以私下也有和女神聊天，「有感受到河智媛是個非常有親和力、好奇心很重的女生，她問了很多的問題，我們才有機會一來一往的狂聊，所以覺得很開心，禹洙漢和廉世彬也給了很好的反應。」

▲▼《Fun Girls》多才多藝。（圖／公關提供）

事實上，「Fun Girls」在今年2月底WBCQ資格賽時，就在ATT的揪嗨廣場現身應援，Yui回想當時說：「和大家一邊跳舞一邊為中華隊加油，算是啦啦食味大作戰的試水溫，那時候的反應不錯，所以感謝ATT讓我們有機會正式在今年五月成軍。」她們希望未來能有自己的應援曲，盼能有更多機會與大家見面。