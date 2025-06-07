蘇志燮結婚5年幸福笑了！　放閃「小17歲愛妻趙銀政」：結婚滿足度1000%

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神蘇志燮2020年突宣布結婚，對象小17歲的主播趙銀政，兩人曾在一次採訪上結緣，沒想到就此結良緣。他婚後鮮少對外聊到婚姻生活，6日卻罕見在節目上鬆口「結婚滿足度1000%」，成為結婚宣揚大使，令粉絲驚呼「結婚後更溫柔了」、「感覺他真的很幸福」。

▲▼蘇志燮結婚5年滿足度1000%。（圖／翻攝自Netflix）



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蘇志燮2020年宣布結婚，妻子是小17歲的主播趙銀政，兩人結婚5年以來從未曝光過婚姻近況，夫妻倆相當低調，他6日出演網路談話性節目，被問到「聽說你說過結婚滿足度是1000%，推薦結婚嗎？」，他大方承認「我就是推薦，一個人好過兩個人！」5年來罕見放閃與妻子的相處模式，回答雖然簡短，但馬上引起粉絲暴動討論。

▲▼蘇志燮放閃妻子「推薦結婚」。（圖／翻攝自Netflix、韓網）



另一名男演員趙漢哲當年28歲就結婚，他也笑喊「我推薦結婚，雖然我結得比較早」，全場笑出來。他與妻子當年只交往3天，就訂下婚約，他表示，「因為我的戀愛都談得不長，那時候就有預感如果不結婚怕又分手，所以就提出結婚了」，妻子聽到馬上答應「好」，結婚24年來，感情穩定，他則笑喊「我推薦結婚」，微妙表情逗笑所有人。