韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖　搜出白色粉末愣：…是鹽

記者劉宜庭／綜合報導

女星林又立近日與母親一同飛往南韓旅遊，卻在仁川機場遭遇一場虛驚，領取行李時赫然發現母親的行李箱被海關加裝「巨型鎖」，並響起警報聲，隨即有4名海關人員上前包圍開箱，最後被搜出一包「白色粉末」夾鏈袋，最後才發現…原來是媽媽準備漱口用的鹽巴！

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▲林又立帶媽出國發現行李箱被鎖。（圖／翻攝自林又立IG）

林又立1日在社群媒體上分享這段驚悚經歷，笑中帶淚的敘述引發網友共鳴與熱議，她提醒：「各位出門前記得關心家中的長輩，盡量在出發前幫忙檢查一下行李，任何可疑物品都不要放過才行。」

還原整起事件的詳細經過，林又立表示，她與母親抵達仁川機場準備領取行李時，赫然發現媽媽的行李箱上被海關加裝了一個「超巨大」的黃色警示鎖，大小宛如一個便當盒，而且會在接近海關時發出「啾啾啾」的警報聲，讓她們當場心驚膽跳。

▲林又立母女被4名海關包圍。（圖／翻攝自林又立IG）



接著，4名海關人員上前將行李箱帶走，並當場翻查內容。林又立與媽媽面面相覷，心想該不會被陷害放了什麼可疑物品？隨後，海關人員從行李中掏出一袋用夾鏈袋包裝的白色粉末，引發現場氣氛緊繃。女海關面無表情地問「What’s this?（這是什麼？）」另一名男海關則拿出類似毒品試紙的工具，準備進行快速檢測。

▲海關搜出這包「白色粉末」。（圖／翻攝自林又立IG）



眼看場面愈來愈像電影情節，林又立的母親一時語塞，過了三秒才緩緩說出：「ㄙㄙㄙ……ㄙㄡˋㄊㄜˇ（音近Salt，鹽巴）……。」原來，這袋白色粉末其實是媽媽為了預防喉嚨不適，每晚睡前漱口使用的鹽巴。林又立苦笑直呼：「阿母啊～我決定要安排幾個電視劇給妳看一下，通常人家用夾鏈袋裝的小白，都不是鹽巴NO～。」

▲原來「白色粉末」其實是鹽巴。（圖／翻攝自林又立IG）

不少網友看完後形容「媽媽深怕這次的旅行不夠精彩」、「真的是好緊張」，同為藝人的林可彤則是留言「我老公這次也有用夾鏈袋帶鹽巴回來，可以介紹他跟妳媽認識一下。」林又立得知後笑問「這些人到底是怎麼回事」，林可彤則表示：「他帶回來特別好的鹽？說喝水加了對身體好。」

▲林又立母女出國驚魂記掀起外界熱議。（圖／翻攝自林又立IG）

Gigi（林如琦）、王樂妍、劉涵竹也紛紛留言「媽媽也太驚悚了啊」、「也太驚險了吧！」、「我笑了！」；面對外界好奇提問「那海關是什麼反應？！」林可彤表示：「四個原本超嚴肅的海關聽到ㄙㄛˋㄊㄜˇ之後也鬆了一口氣笑歪了。」