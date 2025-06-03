莎拉潔西卡派克認了　其實凱莉喝的「大都會」都是果汁

▲莎拉潔西卡派克（左起）、克莉絲汀戴維斯、辛西亞尼克森，在《慾望城市：華麗下半場》看起來好像都很懂喝酒，其實她們喝的都是摻很多水的果汁。（圖／Max提供）

圖文／鏡週刊

對於熱愛《慾望城市》（Sex and the City）的粉絲來說，有一個祕密鐵定會讓他們無比震驚，根據女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）的說法，其實多年以來，她在戲裡喝的「大都會」（Cosmopolitan）雞尾酒，其實是果汁。

在接受網路廣播節目的訪問中，她與一起演出《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）的其他主演女星，討論到這齣影集掀起的影響力，很自然地談到凱莉最愛喝的「大都會」雞尾酒，從此也成為許多女性到酒吧的最愛。但是莎拉潔西卡派克透露，當初還在拍《慾望城市》時，自己真的沒喝過那款雞尾酒，「我們在節目裡頭喝的，不光是我，還有其他主演的演員，我們喝的都是蔓越莓汁，而且還不是一般的蔓越莓汁...。」對，他們喝的還是加了很多水的蔓越莓汁，所以從頭到尾，她根本不是在喝什麼雞尾酒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是因為影集大受歡迎，所有人都以為莎拉潔西卡派克就是愛喝「大都會」雞尾酒，畢竟她在節目中總是喝的津津有味，「每當有人談到凱莉愛喝的雞尾酒時，我都沒什麼話可以接，是影集給大家誤導，以為我就是很懂。」很有趣的是，因為每個酒保調出來的版本都有些不同，她也不知道到底哪一種才是最好喝的，偏偏凱莉在節目上講的頭頭是道。「我們後來討論有這話題，這不是什麼對或錯的問題。」

更糟糕的是，莎拉潔西卡派克說每次自己到酒吧，酒保發現她大駕光臨，往往就會自動送上一杯「大都會」雞尾酒，但都說不出個門道，往往只能在內心納悶到底喝的是什麼。一直到影集《慾望城市》結束後，她才有機會喝到真正的「大都會」雞尾酒，終於知道這款酒的滋味嚐起來應該是如何，「說實話，我很喜歡。但我不知道該怎麼調。每當餐廳有人請我喝一杯『大都會』，我都非常感謝，但一直等到節目真正落幕後，我才喝出心得，也才開始愛上這款雞尾酒。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

《忘了我記得》講戲逼哭謝盈萱 劉若英：我在講一個開心的事情耶

2025「金片子大賽」開跑 莊凱勛鼓吹新秀踴躍報名

敖犬管制瑜伽褲老婆挨批守舊 發發回應「包膜駱駝蹄」了