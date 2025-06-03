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謝盈萱《忘了我記得》還沒拍就哭了！　「全因劉若英」她當場看傻

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創華語影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違了台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（圖／Netflix提供）

《忘了我記得》今（3）日釋出「導演篇」幕後特輯，編導劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程的真實點滴。本劇是劉若英首部執導的華語影集，她坦言過去不管是唱歌、演戲、寫作，都必須是自己有感而發，並表示「人生中有許多我們想要記得的不見得記的了，我們想要忘的又不見得忘的了；到了一個我們要面臨人生很多生老病死的階段，看似很嚴肅，但是我又很希望夠很輕鬆的作一種陪伴，來說一個故事。」

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▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

謝盈萱形容劉若英總能「只用一句話就攻破你」，其中一場謝盈萱與秦漢的父女對戲，排戲時她專心地看著編導劉若英親自演繹角色、說明情境，竟聽到泛淚當場走掉，也讓劉若英愣住問：「幹什麼？我講得太感人了嗎？」只見謝盈萱頻頻點頭說「對」，讓劉若英錯愕笑道「我在講一個開心的事情耶」。

製作人李耀華也分享，她擅長在緊張氣氛中丟出一句輕鬆的話來緩和現場節奏，並給予演員極大的自由與尊重，讓人可以自然地進入角色。

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

初次與編導劉若英合作的霍建華認為，對方擁有獨特且細膩的女性視角，並以此出發來導戲，讓人感到新鮮且安心，直呼很開心能參與這次合作。謝盈萱則形容劉若英「有各種方法」可以引導演員「她可以等待、她可以只用一句話就攻破你，她有音樂、有故事，她手上有太多的法寶。」

謝盈萱更補充分享「她不會描述內在的過程，要演員難過、生氣，比如說她會告訴妳這場戲她希望歪著頭看病床的爸爸，然後她做出動作，就大概可以知道她想表達什麼；或者她會給一段對於生活的陳述，這段話會讓演員很有畫面。我覺得重點是畫面調動了情感，用這樣的方式引導演員去感受。」

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

花絮中也展現劉若英導戲時可愛又親切的一面，她不僅親自跳舞指導、溫柔導戲，還搭著謝盈萱的肩在超商裡大跳舞、幫周采詩整理造型、揮舞道具、玩玩具，拍攝現場氣氛輕鬆而溫暖。

不僅如此，謝盈萱也分享大家都覺得編導劉若英看似充滿文藝氣息，但同時也是一個毫無架子、活潑的人，她喜歡與團隊一起討論、共同創作，演員們也紛紛表達對她的肯定，周采詩直呼「這個人懂我的心！真的有在經歷生活的人是看得出來的。」

▲劉若英分享創作《忘了我記得》的初心與拍攝過程。（圖／Netflix提供）

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劉品言談到劉若英則表示「她真的看到了我就是黃蘇菲」，友情客串喜劇俱樂部老闆的陳以文也笑稱「第一次合作就像已經是老朋友一樣」，秦漢更讚許她對戲劇的理解非常深刻。面對這群優秀夥伴的肯定，編導劉若英也深懷感謝表示「我覺得這個團隊最棒的是，他們永遠做出超乎我想像的東西。」

Netflix獨家都會療癒情感家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。

一邊面對與丈夫（霍建華飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。是一部關於成長、理解、遺憾與放手的故事。該作已在2025年5月23日於Netflix全球獨家熱播中。

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劉若英謝盈萱忘了我記得

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