林昶佐淚崩談身心症！遭父家暴「刺青遮傷口」免役原因曝　心碎揭成長歷程

記者孟育民／台北報導

由鄭弘儀主持的《話時代人物》播出新任駐芬蘭大使林昶佐的專訪，其中聊到成長過程，緊繃的父子關係，林昶佐邊說邊流淚。他坦言因為家庭因素導致自己有身心症，所以沒有當兵，「其實我有去成功嶺，我最近也有找到我去成功嶺的照片，最後當然是因為身心症，醫生跟我說『這應該要去複檢，不適合當兵』。」

▲ 林昶佐接受鄭弘儀訪問，談到身心症淚崩。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）



林昶佐坦言過去經歷近10年的家暴，身上多處還留著爸爸打的傷痕，「我手上有刺青，也是有一些傷口在這裡，我就把它刺起來。」講起過去經歷，他更忍不住情緒落淚說：「有一次爸爸把我的電影收藏海報都撕碎，我最心愛的整本的明信片、劇照都撕碎，說『浪費錢、生你這個孩子沒用』。撕掉以後我知道我不能打他，我就把他一個收欌的古董碗摔破，從自己的頭打下去，他的碗沒破我的頭破了，我整個臉都是血淚交織。」媽媽趕緊把走出家門的林昶佐追回來，媽媽更是自責自己選錯婚姻，讓三個小孩有童年陰影。

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▲林昶佐身上多處還留有疤痕。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）

他還收藏被爸爸打碎的眼鏡，上面寫著一張紙條「永遠都不原諒你」。雖然最後父母離婚，爸爸也有所改變，他如今選擇和父親和解，但心中仍有抹不去的傷口，現在依舊有焦慮症固定在吃藥，「要出來講這個，我現在都講到又要生氣，我以為這都過去了，我發現這永遠都在我身上纏著的時候，是我在主持選民服務的時候，我處理到家暴的案件時，我主持到沒辦法說話，我手就一直抖。」他說因為要搬去芬蘭所以找出以前寫的日記，看著也忍不住落淚。

▲ 林昶佐數度落淚。（圖／翻攝自YouTube／話時代人物）