專訪／9歲女兒敲窗撒嬌！周渝民罕見曬娃「拒絕老婆探班」原因曝光

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記者黃庠棻／專訪

重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》即將於6月7日開播，日前釋出兩分半鐘正式預告，完整露出故事主線中的6個家庭人物，以及人物們彼此之間跨越長達20年的相互糾葛。近日，主演周渝民接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方分享了拍攝的趣事。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》周渝民接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

周渝民在《我們與惡的距離 II》中飾演精神科醫生「馬亦森」，在一場大火中失去兒子、妻子，讓他對於縱火犯有著極大的怨恨，不時會在生活中出現家人還在世的幻覺，劇中有多場崩潰哭戲，談及接演原因，他低調表示「就是天時地利人和」，剛好很想要演一部好戲時，邀約就出現了。

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▲《我們與惡的距離 II》即將在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲周渝民在《我們與惡的距離 II》喪妻又喪子。（圖／CATCHPLAY+提供）

為了演出馬亦森一角，周渝民特地學了澎湖腔調的台語，私底下的他台語沒有很「輪轉」，還去找了老師惡補，甚至還要求學習「七字經」，就怕演到最後導演還沒有喊卡，自己會不曉得要講什麼話。除了語言之外，他還為了「澎湖人」的設定，花了兩個月助曬，將膚色曬黑之後，再去燙頭髮，他笑說「可以幫助進入角色」，敬業程度相當令人讚嘆。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》周渝民接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

被問到印象最深刻的場景，周渝民表示自己在劇中小時候就寄宿在薛仕凌飾演的「高政光」家中，對家裡的圓桌有著很濃的回憶，他在戲裡演了橫跨20年，年少輕狂的暴衝時期都在這個家裡，也正是在這個圓桌前，講了跟老師學的「七字經」。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲周渝民在《我們與惡的距離 II》喪妻又喪子。（圖／CATCHPLAY+提供）

對此，周渝民講起七字經髒話，整人眼睛都亮了，笑說「平常沒有機會說髒話，演得很過癮」，坐在一旁的林君陽導演也表示他這段罵人的戲份「有剪進去」，勢必引起大批影迷期待。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》周渝民接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

不過，周渝民在戲裡喪子、喪妻，整個人沈浸在無限的悲傷之中，坦言這種情緒很難走出來，因此回到家後，簡單地跟妻女打聲招呼後，就會立刻衝進浴室裡洗澡，透露「藉由梳洗的過程來整理心情」，因此到家沒有很大代入感。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》周渝民接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

講到女兒，周渝民露出幸福洋溢的笑容，罕見公開在家跟小孩相處的過程，坦言拍完戲回到家中，有時會想要跟女兒說說話再休息，但話鋒一轉又直呼「可是有時怕她廢話太多，又只好作罷」，父女倆一來一往的互動相當逗趣。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲周渝民分享跟女兒互動的趣事。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，周渝民也分享自己有時在房間內看劇本，女兒經過都會睜大眼睛，瘋狂在玻璃窗前探頭並「叩叩叩」敲門，他笑說「就是想要跟爸爸撒嬌」，於是他便會打開門抱抱女兒，哄完之後小孩就會滿足地離開，感慨地表示「女兒很理解我的處境」。

▲《我們與惡的距離 II》周渝民、薛仕凌、林君陽導演接受專訪。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲周渝民分享跟女兒互動的趣事。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，周渝民也透露先前家人曾有想要到拍戲片場探班的想法，但他表示「希望家人不要探班，不會覺得是加油」，認為工作跟家庭要分開，太太也對於他的堅持相當理解，被他拒絕也不會走心。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月7日開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

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周渝民仔仔我們與惡的距離 II

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