峮峮短裙「驚見一片白色東西」畫面全放送！急解釋真相：忘記拿起來了

記者潘慧中／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，一舉一動都備受關注。近日格外引起討論的是，她在場邊和粉絲互動時，裙子上方似乎塞了一個白白的東西，事後連忙解釋本體真相，讓外界窺見她傻萌的一面。

▲峮峮被拍到裙子上方似乎塞了白色東西。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



峮峮5月的最後一天雖然沒班，卻驚喜現身洲際棒球場。可以看到她放下一頭及肩中長髮，戴上裝飾著兩顆小肉粽的髮箍，身穿粉紅色T恤和灰色百褶短裙。

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▲峮峮連忙解釋那是衛生紙。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



有趣的是，峮峮露出纖細腰身的同時，還被發現裙子上方似乎塞有一片白色東西。發現畫面全放送後，她附上一個大笑的表情符號解釋，那其實是用來擦汗的衛生紙，「忘記拿起來了。」

▲峮峮當下完全沒發現忘記拿出衛生紙。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



事實上，峮峮曾坦言給自己啦啦隊的規劃是跳到35歲，目前已經凍10顆卵，但身邊還沒對象，忙碌工作時也無暇思考結婚問題，但確實家庭生活也是自己所憧憬的。經紀人當時則表示，「峮峮會做好目前所有的工作」，也期盼她會帶領新的學妹走向不一樣的舞台。