林逸欣才剛澄清婚變...女女曖昧畫面曝光！　她認：一點都不排斥

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣推出新歌〈Evelyn〉MV，特地在風光明媚的圓山舊兒童樂園一帶和新店碧潭取景，她把整個樂團小伙伴拉到風景區，展現戶外Live Band的氛圍，除了樂團女主唱身分，她也在導演安排下，飾演熱愛攝影的女子，戲中有情愫曖昧戲，因一位意外入鏡的空氣女子，而展開了一段緣分。

▲▼林逸欣首次挑戰同性情誼戲碼。（圖／欣宇宙音樂提供）

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MV有近似耳鬢廝磨戲碼，這也是她初次的同性情誼戲，好奇她以前會排斥嗎？林逸欣說：「一點都不排斥，就演員的領域來看，從以前就躍躍欲試。」

拍攝〈Evelyn〉MV也發生有趣小插曲，因在野外拍片，林逸欣當場展現光速換裝功力，她笑說因為之前拍戲常常在外頭、又要搶光，所以就地訓練出一身好技藝，可以快速換裝，秘訣是先將要換上的衣服先套在身上，再把原來的衣服拉出去，但安全措施要做好，小背心、安全褲都有穿妥，所以不怕走光，還自爆之前拍戲為了不讓大家等，都很自在在劇組面前變裝，偶爾還會嚇到新成員。

▲林逸欣推新歌〈Evelyn〉。（圖／欣宇宙音樂提供）

林逸欣表示，新歌〈Evelyn〉上線以來，反應出乎她意料得好，它描寫了一段「曾經彼此喜歡，卻因為世俗眼光而無法在一起」的故事，林逸欣說：「對我而言，Evelyn代表的並不是一位特定的人或性別，而是某個畫面、某段難以忘懷的回憶。