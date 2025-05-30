鄭敬淏「瀕死救回一命」變成陰陽眼！改當《勞務師》搭擋薛仁雅

記者吳睿慈／綜合報導

「傲嬌職人專業戶」鄭敬淏時隔2年半回歸小螢幕，他飾演一位勞務律師，鬼門關前走過一遭之後赫然開啟陰陽眼，在逼不得已的情況下，與古靈精怪的小姨子和追求點閱數的影音創作者聯手，開始解決鬼魂們委託的工傷職災問題，並在過程中逐漸成長的歡樂奇幻故事。

▲《勞務師盧武鎮》戲劇未播先熱。（圖／friDay影音提供）



戲劇《勞務師盧武鎮》30日舉辦線上記者會，鄭敬淏談起角色，「這是一份跟我本人完全相反的工作，能體驗到自己過去完全不了解的東西覺得很有趣。不過我演的並不是一開始就有職業倫理的模範勞務師，而是在實際處理每一件事的過程中，逐漸累積起責任感，隨著拍攝越久我也越像是一名真正的勞務師」。

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▲鄭敬淏在劇裡瀕死後救回一命卻變成陰陽眼。（圖／friDay影音提供）



當被問到與薛仁雅合作的默契時，鄭敬淏滿口稱讚地說：「其實我一直都很羨慕曹政奭，因為他什麼都做得很好，但薛仁雅其實也不遜色，唱歌、演戲、運動樣樣精通，讓我覺得她根本是『女版曹政奭』」。一旁的薛仁雅對此笑著回應：「說我是女版曹政奭，這話太誇張啦，我頂多只能試著讓頭髮跟上曹前輩的水準吧！」現場瞬間爆出熱烈的笑聲。

▲薛仁雅與鄭敬淏搭擋演出。（圖／friDay影音提供）



薛仁雅這次飾演鄭敬淏的小姨子「羅熙珠」，不僅能操控鄭的行動，也是拯救他破產事務所的聰明大腦，她表示：「這個角色沒有明確的背景故事，一開始對我來說其實滿困難的，但我反而因此覺得很有魅力，決定挑戰這個角色。我也花了很多時間思考怎麼讓她積極主動的個性不會讓人討厭，而是能讓觀眾產生共鳴」。

車學沇則飾演前記者出身的影音創作者，原本只顧追求點閱數，但在接觸幽靈委託的過程中，逐漸被感動、成長，他也透露：「這是一個透過與武鎮與熙珠相遇而逐漸成長的人物，從5萬訂閱開始，不知道最後會變成多少，希望大家可以拭目以待」。friDay影音端午獨家奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》31日起每週六、日更新。